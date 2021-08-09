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Прокуратура проведет проверку после убийства ребенка в Тульской области
Прокуратура проведет проверку после убийства ребенка в Тульской области - РИА Новости, 09.08.2021
Прокуратура проведет проверку после убийства ребенка в Тульской области
Прокуратура в Тульской области проверит соблюдение законодательства об обороте оружия после того, как пьяный деревенский житель застрелил из ружья ребенка и... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T09:32
2021-08-09T09:32
происшествия
тульская область
щекинский район
щекино
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Прокуратура в Тульской области проверит соблюдение законодательства об обороте оружия после того, как пьяный деревенский житель застрелил из ружья ребенка и ранил мать, сообщает прокуратура региона.Трагедия произошла в деревне Панарино Щекинского района вечером в воскресенье. Пьяный местный житель 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью 2,5 лет на руках. От ранения в голову ребенок скончался на месте. Женщину госпитализировали. Мужчина задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу."Прокуратуре города Щекино дано поручение проверить исполнение компетентными органами, осуществляющими контроль за оборотом оружия на территории района, законодательства в указанной сфере", - говорится в сообщении.При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, информирует надзорное ведомство.
https://ria.ru/20210805/ubiystvo-1744465049.html
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тульская область
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происшествия, тульская область, щекинский район, щекино
09:32 09.08.2021
 
Прокуратура проведет проверку после убийства ребенка в Тульской области

Прокуратура проведет проверку после того, как мужчина застрелил ребенка и ранил женщину под Тулой

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Прокуратура в Тульской области проверит соблюдение законодательства об обороте оружия после того, как пьяный деревенский житель застрелил из ружья ребенка и ранил мать, сообщает прокуратура региона.
Трагедия произошла в деревне Панарино Щекинского района вечером в воскресенье. Пьяный местный житель 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью 2,5 лет на руках. От ранения в голову ребенок скончался на месте. Женщину госпитализировали. Мужчина задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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"Прокуратуре города Щекино дано поручение проверить исполнение компетентными органами, осуществляющими контроль за оборотом оружия на территории района, законодательства в указанной сфере", - говорится в сообщении.
При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, информирует надзорное ведомство.
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