https://ria.ru/20210809/turtsiya-1745020248.html
Названы турецкие регионы, в которых еще бушуют пожары
Названы турецкие регионы, в которых еще бушуют пожары - РИА Новости, 09.08.2021
Названы турецкие регионы, в которых еще бушуют пожары
На данный момент огонь остается достаточно сильным в двух турецких провинциях — Мугла и Испарта, сообщает "Турпром" со ссылкой на издание Ahvalnews. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T19:32
2021-08-09T19:32
2021-08-09T19:32
туризм
турция
новости - туризм
мармарис
мугла (провинция)
туристы
бодрум
лесные пожары в турции
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На данный момент огонь остается достаточно сильным в двух турецких провинциях — Мугла и Испарта, сообщает "Турпром" со ссылкой на издание Ahvalnews.По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, пожары до сих пор продолжаются в Мармарисе и Бодруме (Мугла) и пяти районах Испарты — Кёйджегиз, Каваклыдере, Милас, Ятаган, Чине, а также в местечке Сютчюлер. Ранее туристов эвакуировали оттуда морем.Однако в целом ситуация улучшилась: под контроль взяты 217 из 223 очагов возгораний."Мы реагируем на лесные пожары с помощью 16 самолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов, 57 вертолетов, беспилотных вертолетов, 850 цистерн с водой, 150 землеройных машин и 5250 сотрудников лесного хозяйства", — рассказал министр.Уточняется, что в результате атаки стихии на южном и западном побережьях Турции погибли по меньшей мере восемь человек.
https://ria.ru/20210809/aviasoobschenie-1744975815.html
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турция, новости - туризм, мармарис, мугла (провинция), туристы, бодрум, лесные пожары в турции
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
На данный момент огонь остается достаточно сильным в двух турецких провинциях — Мугла и Испарта, сообщает
"Турпром" со ссылкой на издание Ahvalnews.
По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, пожары до сих пор продолжаются в Мармарисе и Бодруме (Мугла) и пяти районах Испарты — Кёйджегиз, Каваклыдере, Милас, Ятаган, Чине, а также в местечке Сютчюлер. Ранее туристов эвакуировали оттуда морем.
Однако в целом ситуация улучшилась: под контроль взяты 217 из 223 очагов возгораний.
"Мы реагируем на лесные пожары с помощью 16 самолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов, 57 вертолетов, беспилотных вертолетов, 850 цистерн с водой, 150 землеройных машин и 5250 сотрудников лесного хозяйства", — рассказал министр.
Уточняется, что в результате атаки стихии на южном и западном побережьях Турции погибли по меньшей мере восемь человек.