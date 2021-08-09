https://ria.ru/20210809/turtsiya-1745020248.html

Названы турецкие регионы, в которых еще бушуют пожары

Названы турецкие регионы, в которых еще бушуют пожары - РИА Новости, 09.08.2021

Названы турецкие регионы, в которых еще бушуют пожары

На данный момент огонь остается достаточно сильным в двух турецких провинциях — Мугла и Испарта, сообщает "Турпром" со ссылкой на издание Ahvalnews. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T19:32

2021-08-09T19:32

2021-08-09T19:32

туризм

турция

новости - туризм

мармарис

мугла (провинция)

туристы

бодрум

лесные пожары в турции

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На данный момент огонь остается достаточно сильным в двух турецких провинциях — Мугла и Испарта, сообщает "Турпром" со ссылкой на издание Ahvalnews.По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, пожары до сих пор продолжаются в Мармарисе и Бодруме (Мугла) и пяти районах Испарты — Кёйджегиз, Каваклыдере, Милас, Ятаган, Чине, а также в местечке Сютчюлер. Ранее туристов эвакуировали оттуда морем.Однако в целом ситуация улучшилась: под контроль взяты 217 из 223 очагов возгораний."Мы реагируем на лесные пожары с помощью 16 самолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов, 57 вертолетов, беспилотных вертолетов, 850 цистерн с водой, 150 землеройных машин и 5250 сотрудников лесного хозяйства", — рассказал министр.Уточняется, что в результате атаки стихии на южном и западном побережьях Турции погибли по меньшей мере восемь человек.

https://ria.ru/20210809/aviasoobschenie-1744975815.html

турция

мармарис

мугла (провинция)

бодрум

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турция, новости - туризм, мармарис, мугла (провинция), туристы, бодрум, лесные пожары в турции