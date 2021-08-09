Шарм-эш-Шейх принял первый за почти шесть лет прямой авиарейс из России
Первый с 2015 года российский самолет с туристами приземлился в аэропорту Шарм-эш-Шейха
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 9 авг - РИА Новости, Заман Рамазанов. Первый за почти шесть лет прямой авиарейс с российскими туристами приземлился в понедельник в аэропорту египетского курорта Шарм-эш-Шейх на Красном море, передает корреспондент РИА Новости.
Boeing 747 авиакомпании "Россия" рейса FV5633, вылетевший из московского аэропорта "Шереметьево", приземлился в Шарм-эш-Шейхе в 15.08 (16.08 мск).
Самолет торжественно встречали фонтанами водной аркой, для туристов подготовлены угощения и небольшой концерт. Ранее в Хургаде приземлились первые два рейса из Москвы.
Туристы могут приобрести туристическую визу за 25 долларов прямо в аэропорту, а также сдать ПЦР-тест на коронавирус за 30 долларов. Виза потребуется в случае прибытия на срок более 15 дней или же если туристы желают посетить достопримечательности в других провинциях Египта.
Посол РФ в Каире Георгий Борисенко заявил в четверг, что Москва убедилась в том, что египетские власти кардинально усилили меры безопасности на курортах страны и в аэропортах, и надеется на безопасный и комфортный отдых россиян.
Росавиация также выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на курорты Египта; они смогут воспользоваться ими при увеличении оперштабом количества рейсов на этих маршрутах. Допуски на полеты из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air.
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.