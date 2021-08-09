https://ria.ru/20210809/turisty-1745073118.html

Шарм-эш-Шейх принял первый за почти шесть лет прямой авиарейс из России

Шарм-эш-Шейх принял первый за почти шесть лет прямой авиарейс из России - РИА Новости, 09.08.2021

Шарм-эш-Шейх принял первый за почти шесть лет прямой авиарейс из России

Первый за почти шесть лет прямой авиарейс с российскими туристами приземлился в понедельник в аэропорту египетского курорта Шарм-эш-Шейх на Красном море,... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:18

2021-08-09T16:18

2021-08-09T16:18

туризм

в мире

египет

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

новости - туризм

синайский полуостров

azur air

георгий борисенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598149268_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_ffb1477635ac703ad851bb2c4cce9dc7.jpg

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 9 авг - РИА Новости, Заман Рамазанов. Первый за почти шесть лет прямой авиарейс с российскими туристами приземлился в понедельник в аэропорту египетского курорта Шарм-эш-Шейх на Красном море, передает корреспондент РИА Новости.Boeing 747 авиакомпании "Россия" рейса FV5633, вылетевший из московского аэропорта "Шереметьево", приземлился в Шарм-эш-Шейхе в 15.08 (16.08 мск).Самолет торжественно встречали фонтанами водной аркой, для туристов подготовлены угощения и небольшой концерт. Ранее в Хургаде приземлились первые два рейса из Москвы.Туристы могут приобрести туристическую визу за 25 долларов прямо в аэропорту, а также сдать ПЦР-тест на коронавирус за 30 долларов. Виза потребуется в случае прибытия на срок более 15 дней или же если туристы желают посетить достопримечательности в других провинциях Египта.Египетская авиакомпания EgyptAir запускает свои рейсы между курортами и Москвой, однако первый рейс в Шарм-эш-Шейх был отменен. Еженедельно будут осуществляться по пять рейсов "России" на оба курорта. EgyptAir планирует четыре рейса в Шарм-эш-Шейх и три в Хургаду.Посол РФ в Каире Георгий Борисенко заявил в четверг, что Москва убедилась в том, что египетские власти кардинально усилили меры безопасности на курортах страны и в аэропортах, и надеется на безопасный и комфортный отдых россиян.Росавиация также выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на курорты Египта; они смогут воспользоваться ими при увеличении оперштабом количества рейсов на этих маршрутах. Допуски на полеты из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.

https://ria.ru/20210805/egipet-1744548794.html

https://ria.ru/20210710/egipet-1740653855.html

египет

синайский полуостров

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, египет, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, синайский полуостров, azur air, георгий борисенко, smartavia, россия