Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210809/turisty-1745073118.html
Шарм-эш-Шейх принял первый за почти шесть лет прямой авиарейс из России
Шарм-эш-Шейх принял первый за почти шесть лет прямой авиарейс из России - РИА Новости, 09.08.2021
Шарм-эш-Шейх принял первый за почти шесть лет прямой авиарейс из России
Первый за почти шесть лет прямой авиарейс с российскими туристами приземлился в понедельник в аэропорту египетского курорта Шарм-эш-Шейх на Красном море,... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:18
2021-08-09T16:18
туризм
в мире
египет
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
синайский полуостров
azur air
георгий борисенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598149268_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_ffb1477635ac703ad851bb2c4cce9dc7.jpg
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 9 авг - РИА Новости, Заман Рамазанов. Первый за почти шесть лет прямой авиарейс с российскими туристами приземлился в понедельник в аэропорту египетского курорта Шарм-эш-Шейх на Красном море, передает корреспондент РИА Новости.Boeing 747 авиакомпании "Россия" рейса FV5633, вылетевший из московского аэропорта "Шереметьево", приземлился в Шарм-эш-Шейхе в 15.08 (16.08 мск).Самолет торжественно встречали фонтанами водной аркой, для туристов подготовлены угощения и небольшой концерт. Ранее в Хургаде приземлились первые два рейса из Москвы.Туристы могут приобрести туристическую визу за 25 долларов прямо в аэропорту, а также сдать ПЦР-тест на коронавирус за 30 долларов. Виза потребуется в случае прибытия на срок более 15 дней или же если туристы желают посетить достопримечательности в других провинциях Египта.Египетская авиакомпания EgyptAir запускает свои рейсы между курортами и Москвой, однако первый рейс в Шарм-эш-Шейх был отменен. Еженедельно будут осуществляться по пять рейсов "России" на оба курорта. EgyptAir планирует четыре рейса в Шарм-эш-Шейх и три в Хургаду.Посол РФ в Каире Георгий Борисенко заявил в четверг, что Москва убедилась в том, что египетские власти кардинально усилили меры безопасности на курортах страны и в аэропортах, и надеется на безопасный и комфортный отдых россиян.Росавиация также выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на курорты Египта; они смогут воспользоваться ими при увеличении оперштабом количества рейсов на этих маршрутах. Допуски на полеты из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
https://ria.ru/20210805/egipet-1744548794.html
https://ria.ru/20210710/egipet-1740653855.html
египет
синайский полуостров
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598149268_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_ddbea652a6737d5160dc8d7ce5d3e36f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, египет, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, синайский полуостров, azur air, георгий борисенко, smartavia, россия
16:18 09.08.2021
 
Шарм-эш-Шейх принял первый за почти шесть лет прямой авиарейс из России

Первый с 2015 года российский самолет с туристами приземлился в аэропорту Шарм-эш-Шейха

© РИА Новости / Надим Зуауи / Перейти в фотобанкВ международном аэропорту Шарм-эш-Шейх
В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Надим Зуауи
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 9 авг - РИА Новости, Заман Рамазанов. Первый за почти шесть лет прямой авиарейс с российскими туристами приземлился в понедельник в аэропорту египетского курорта Шарм-эш-Шейх на Красном море, передает корреспондент РИА Новости.
Boeing 747 авиакомпании "Россия" рейса FV5633, вылетевший из московского аэропорта "Шереметьево", приземлился в Шарм-эш-Шейхе в 15.08 (16.08 мск).
Самолет торжественно встречали фонтанами водной аркой, для туристов подготовлены угощения и небольшой концерт. Ранее в Хургаде приземлились первые два рейса из Москвы.
Туристы могут приобрести туристическую визу за 25 долларов прямо в аэропорту, а также сдать ПЦР-тест на коронавирус за 30 долларов. Виза потребуется в случае прибытия на срок более 15 дней или же если туристы желают посетить достопримечательности в других провинциях Египта.
Египетская авиакомпания EgyptAir запускает свои рейсы между курортами и Москвой, однако первый рейс в Шарм-эш-Шейх был отменен. Еженедельно будут осуществляться по пять рейсов "России" на оба курорта. EgyptAir планирует четыре рейса в Шарм-эш-Шейх и три в Хургаду.
Самолет в небе над Шарм-эль-Шейхом - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 17:26Туризм
Египет кардинально усилил меры безопасности туристов, заявил посол в Каире
Посол РФ в Каире Георгий Борисенко заявил в четверг, что Москва убедилась в том, что египетские власти кардинально усилили меры безопасности на курортах страны и в аэропортах, и надеется на безопасный и комфортный отдых россиян.
Росавиация также выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на курорты Египта; они смогут воспользоваться ими при увеличении оперштабом количества рейсов на этих маршрутах. Допуски на полеты из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air.
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
Прогулка верхом на верблюде - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 08:00Туризм
Египет ближе и дешевле: каким будет отдых в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе
 
ТуризмВ миреЕгипетФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новости - ТуризмСинайский полуостровAzur AirГеоргий БорисенкоSmartaviaРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:31Близ границы Афганистана завершились учения с участием российских военных
07:26В Приангарье сотрудников школы-интерната задержали за избиение подростков
07:24Программисты придумали, как ускорить доставку сердечников в больницы
07:20Источник: переговоры в Дохе по Афганистану начнутся во вторник
07:15Источник: НАСА назвало Роскосмосу причину проблем со Starliner
07:03NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
Лента новостейМолния