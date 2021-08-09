https://ria.ru/20210809/tsentry-1745022252.html

На Ставрополье планируют открыть 54 центра "Точка роста"

На Ставрополье планируют открыть 54 центра "Точка роста" - РИА Новости, 09.08.2021

На Ставрополье планируют открыть 54 центра "Точка роста"

Власти Ставрополья намерены в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" на базе сельских школ региона 1... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T12:36

2021-08-09T12:36

2021-08-09T12:36

ставропольский край

общество

образование - общество

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СТАВРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Власти Ставрополья намерены в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" на базе сельских школ региона 1 сентября этого года открыть 54 центра естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста" в 26 муниципальных образованиях, сообщает министерство образования края.В настоящее время в центрах завершается ремонт, приобретение учебного материала и оборудования, которое может быть использовано, как для организации образовательной деятельности, так и для ведения разноплановых кружков.Как пояснила начальник отдела общего образования министерства образования региона Ольга Чубова, "Точки роста" стали очень популярны и востребованы среди ставропольских школьников. В крае уже открыто 112 центров цифрового и гуманитарного профилей, где обучается более 40 тысяч детей.Всего в 2021-2023 годах планируется создание 161 центра "Точка роста", из них в этом и следующем году - по 54, а в 2023 - 53 центра.

https://ria.ru/20210806/vinogradniki-1744700157.html

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2021

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