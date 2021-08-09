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На Ставрополье планируют открыть 54 центра "Точка роста"
На Ставрополье планируют открыть 54 центра "Точка роста" - РИА Новости, 09.08.2021
На Ставрополье планируют открыть 54 центра "Точка роста"
Власти Ставрополья намерены в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" на базе сельских школ региона 1... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T12:36
2021-08-09T12:36
2021-08-09T12:36
ставропольский край
общество
образование - общество
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СТАВРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Власти Ставрополья намерены в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" на базе сельских школ региона 1 сентября этого года открыть 54 центра естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста" в 26 муниципальных образованиях, сообщает министерство образования края.В настоящее время в центрах завершается ремонт, приобретение учебного материала и оборудования, которое может быть использовано, как для организации образовательной деятельности, так и для ведения разноплановых кружков.Как пояснила начальник отдела общего образования министерства образования региона Ольга Чубова, "Точки роста" стали очень популярны и востребованы среди ставропольских школьников. В крае уже открыто 112 центров цифрового и гуманитарного профилей, где обучается более 40 тысяч детей.Всего в 2021-2023 годах планируется создание 161 центра "Точка роста", из них в этом и следующем году - по 54, а в 2023 - 53 центра.
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общество, образование - общество
СТАВРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости.
Власти Ставрополья
намерены в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" на базе сельских школ региона 1 сентября этого года открыть 54 центра естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста" в 26 муниципальных образованиях, сообщает министерство образования края.
В настоящее время в центрах завершается ремонт, приобретение учебного материала и оборудования, которое может быть использовано, как для организации образовательной деятельности, так и для ведения разноплановых кружков.
Как пояснила начальник отдела общего образования министерства образования региона Ольга Чубова, "Точки роста" стали очень популярны и востребованы среди ставропольских школьников. В крае уже открыто 112 центров цифрового и гуманитарного профилей, где обучается более 40 тысяч детей.
"В сентябре появятся новые "Точки роста", которые изменят свою направленность. Теперь она станет естественнонаучной. Школы получат цифровые лаборатории по химии, физике, биологии и экологии. Таким образом, на Ставрополье создается сеть школ, в которых возможна реализация разноплановых образовательных программ", - рассказала Чубова.
Всего в 2021-2023 годах планируется создание 161 центра "Точка роста", из них в этом и следующем году - по 54, а в 2023 - 53 центра.