Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210809/tikhanovskaya-1745082060.html
В мире ослабло внимание к Белоруссии, заявила Тихановская
В мире ослабло внимание к Белоруссии, заявила Тихановская - РИА Новости, 09.08.2021
В мире ослабло внимание к Белоруссии, заявила Тихановская
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила в интервью британской газете Guardian, что внимание мира к Белоруссии ослабло после того, как... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T17:14
2021-08-09T17:18
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
ryanair
россия
светлана тихановская
роман протасевич
софия сапега
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578678126_0:38:3155:1813_1920x0_80_0_0_8fa4bedb750fad60b821b61887d2f9c3.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила в интервью британской газете Guardian, что внимание мира к Белоруссии ослабло после того, как перестали публиковаться кадры с акций протестов оппозиции против действующего президента Александра Лукашенко."Нам было обидно, что внимание в отношении Белоруссии снизилось после того, как исчезли кадры с тех прекрасных демонстраций", - отметила Тихановская.Она добавила при этом, что внимание к Белоруссии вновь возросло после задержания в минском аэропорту Романа Протасевича - основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Тихановская надеется, что Великобритания и США присоединятся к секторальным санкциям, которые ввел ЕС вскоре после задержания Протасевича.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.Белорусская оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
https://ria.ru/20210809/tikhanovskaya-1745080982.html
https://ria.ru/20210807/tikhanovskaya-1744861720.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578678126_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_603fb4dc9d0ae14846e9a8ac450c8927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, ryanair, россия, светлана тихановская, роман протасевич, софия сапега
17:14 09.08.2021 (обновлено: 17:18 09.08.2021)
 
В мире ослабло внимание к Белоруссии, заявила Тихановская

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская: внимание мира к Минску ослабло

© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила в интервью британской газете Guardian, что внимание мира к Белоруссии ослабло после того, как перестали публиковаться кадры с акций протестов оппозиции против действующего президента Александра Лукашенко.
"Нам было обидно, что внимание в отношении Белоруссии снизилось после того, как исчезли кадры с тех прекрасных демонстраций", - отметила Тихановская.
Светлана Тихановская во время интервью в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 17:06Протесты в Белоруссии
Тихановская заявила, что на нее возложили слишком большую ответственность
Она добавила при этом, что внимание к Белоруссии вновь возросло после задержания в минском аэропорту Романа Протасевича - основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Тихановская надеется, что Великобритания и США присоединятся к секторальным санкциям, которые ввел ЕС вскоре после задержания Протасевича.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Белорусская оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
7 августа, 19:39Протесты в Белоруссии
КГБ Белоруссии заявил, что у Минска есть "козырь" против Тихановской
 
Протесты в БелоруссииВ миреБелоруссияRyanairРоссияСветлана ТихановскаяРоман ПротасевичСофия Сапега
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:31Близ границы Афганистана завершились учения с участием российских военных
07:26В Приангарье сотрудников школы-интерната задержали за избиение подростков
07:24Программисты придумали, как ускорить доставку сердечников в больницы
07:20Источник: переговоры в Дохе по Афганистану начнутся во вторник
07:15Источник: НАСА назвало Роскосмосу причину проблем со Starliner
07:03NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
Лента новостейМолния