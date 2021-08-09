17:14 09.08.2021 (обновлено: 17:18 09.08.2021)
В мире ослабло внимание к Белоруссии, заявила Тихановская
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская: внимание мира к Минску ослабло
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила в интервью британской газете Guardian, что внимание мира к Белоруссии ослабло после того, как перестали публиковаться кадры с акций протестов оппозиции против действующего президента Александра Лукашенко.
"Нам было обидно, что внимание в отношении Белоруссии снизилось после того, как исчезли кадры с тех прекрасных демонстраций", - отметила Тихановская.
Она добавила при этом, что внимание к Белоруссии вновь возросло после задержания в минском аэропорту Романа Протасевича - основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Тихановская надеется, что Великобритания и США присоединятся к секторальным санкциям, которые ввел ЕС вскоре после задержания Протасевича.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Белорусская оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>