https://ria.ru/20210809/tikhanovskaya-1745082060.html

В мире ослабло внимание к Белоруссии, заявила Тихановская

В мире ослабло внимание к Белоруссии, заявила Тихановская - РИА Новости, 09.08.2021

В мире ослабло внимание к Белоруссии, заявила Тихановская

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила в интервью британской газете Guardian, что внимание мира к Белоруссии ослабло после того, как... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T17:14

2021-08-09T17:14

2021-08-09T17:18

протесты в белоруссии

в мире

белоруссия

ryanair

россия

светлана тихановская

роман протасевич

софия сапега

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила в интервью британской газете Guardian, что внимание мира к Белоруссии ослабло после того, как перестали публиковаться кадры с акций протестов оппозиции против действующего президента Александра Лукашенко."Нам было обидно, что внимание в отношении Белоруссии снизилось после того, как исчезли кадры с тех прекрасных демонстраций", - отметила Тихановская.Она добавила при этом, что внимание к Белоруссии вновь возросло после задержания в минском аэропорту Романа Протасевича - основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Тихановская надеется, что Великобритания и США присоединятся к секторальным санкциям, которые ввел ЕС вскоре после задержания Протасевича.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.Белорусская оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.

https://ria.ru/20210809/tikhanovskaya-1745080982.html

https://ria.ru/20210807/tikhanovskaya-1744861720.html

белоруссия

россия

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в мире, белоруссия, ryanair, россия, светлана тихановская, роман протасевич, софия сапега