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Крымские татары призвали Зеленского ответить на пять важных вопросов
Крымские татары призвали Зеленского ответить на пять важных вопросов - РИА Новости, 09.08.2021
Крымские татары призвали Зеленского ответить на пять важных вопросов
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал президента Украины Владимира Зеленского не рассказывать за крымских... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:24
2021-08-09T17:12
киев
оон
республика крым
владимир путин
владимир зеленский
референдум
эйваз умеров
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал президента Украины Владимира Зеленского не рассказывать за крымских татар, как они относятся к России, а лучше ответить на пять главных вопросов о жизни в украинском государстве и прокоментировать данные обещания.Офис президента Украины в понедельник обозначил возвращение Крыма под контроль Киева и защиту коренных народов от преследований как главные задачи страны. В частности, в заявлении говорится, что "находясь под российской оккупацией, крымско-татарский народ испытывает массовые притеснения и преследования за позицию неприятия оккупации и поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины"."Крымские татары в первую очередь испытывают отвращение к пустым разговорам президента Украины Зеленского и его команды. Мы, крымские татары, проживающие на материковой части России и на своей родине в Крыму, хотим попросить президента Украины прежде, чем давать оценку нашим чувствам и отношению к России, ответить на пять важных вопросов и прокомментировать ранее данные обещания", - сказал РИА Новости Умеров.По его словам, киевские власти должны ответить на следующие вопросы. Почему Украина ничего не сделала во время нахождения полуострова в ее составе для обустройства крымских татар, а, наоборот, всячески препятствовала этому и блокировала даже строительство главной мечети? Когда Украина реабилитирует крымских татар, как это 7 лет назад сделала Россия? Почему на Украине закрывают крымско-татарские национальные медиаресурсы и не поддерживают развитие культуры? Где обещанные земельные участки для крымских татар, которые якобы тысячами должны покинуть Крым? Где построенные тысячи квартир, анонсированные совместно с Турцией в Херсонской области для крымских татар?"Эти и многие другие вопросы сегодня на каждом углу обсуждают крымские татары в российском Крыму. Украина несостоятельна как государство и кроме как на пустословия ни на что неспособна. Крымские татары живут у себя на родине, которой гордятся, и не нуждаются в оценках киевских политиков", - сказал Умеров.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210809/reparatsii-1745057798.html
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киев, оон, республика крым, владимир путин, владимир зеленский, референдум, эйваз умеров, россия
16:24 09.08.2021 (обновлено: 17:12 09.08.2021)
 
Крымские татары призвали Зеленского ответить на пять важных вопросов

Глава региональной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал Зеленского ответить на вопросы

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкНациональные танцы крымских татар на территории Ханского дворца — Хансарая в Бахчисарайском историко-культурном заповеднике Крыма
Национальные танцы крымских татар на территории Ханского дворца — Хансарая в Бахчисарайском историко-культурном заповеднике Крыма - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал президента Украины Владимира Зеленского не рассказывать за крымских татар, как они относятся к России, а лучше ответить на пять главных вопросов о жизни в украинском государстве и прокоментировать данные обещания.
Офис президента Украины в понедельник обозначил возвращение Крыма под контроль Киева и защиту коренных народов от преследований как главные задачи страны. В частности, в заявлении говорится, что "находясь под российской оккупацией, крымско-татарский народ испытывает массовые притеснения и преследования за позицию неприятия оккупации и поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины".
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"Крымские татары в первую очередь испытывают отвращение к пустым разговорам президента Украины Зеленского и его команды. Мы, крымские татары, проживающие на материковой части России и на своей родине в Крыму, хотим попросить президента Украины прежде, чем давать оценку нашим чувствам и отношению к России, ответить на пять важных вопросов и прокомментировать ранее данные обещания", - сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, киевские власти должны ответить на следующие вопросы. Почему Украина ничего не сделала во время нахождения полуострова в ее составе для обустройства крымских татар, а, наоборот, всячески препятствовала этому и блокировала даже строительство главной мечети? Когда Украина реабилитирует крымских татар, как это 7 лет назад сделала Россия? Почему на Украине закрывают крымско-татарские национальные медиаресурсы и не поддерживают развитие культуры? Где обещанные земельные участки для крымских татар, которые якобы тысячами должны покинуть Крым? Где построенные тысячи квартир, анонсированные совместно с Турцией в Херсонской области для крымских татар?
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"Эти и многие другие вопросы сегодня на каждом углу обсуждают крымские татары в российском Крыму. Украина несостоятельна как государство и кроме как на пустословия ни на что неспособна. Крымские татары живут у себя на родине, которой гордятся, и не нуждаются в оценках киевских политиков", - сказал Умеров.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
КиевООНРеспублика КрымВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРеферендумЭйваз УмеровРоссия
 
 
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