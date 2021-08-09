16:24 09.08.2021 (обновлено: 17:12 09.08.2021)
Крымские татары призвали Зеленского ответить на пять важных вопросов
Глава региональной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал Зеленского ответить на вопросы
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкНациональные танцы крымских татар на территории Ханского дворца — Хансарая в Бахчисарайском историко-культурном заповеднике Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал президента Украины Владимира Зеленского не рассказывать за крымских татар, как они относятся к России, а лучше ответить на пять главных вопросов о жизни в украинском государстве и прокоментировать данные обещания.
Офис президента Украины в понедельник обозначил возвращение Крыма под контроль Киева и защиту коренных народов от преследований как главные задачи страны. В частности, в заявлении говорится, что "находясь под российской оккупацией, крымско-татарский народ испытывает массовые притеснения и преследования за позицию неприятия оккупации и поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины".
"Крымские татары в первую очередь испытывают отвращение к пустым разговорам президента Украины Зеленского и его команды. Мы, крымские татары, проживающие на материковой части России и на своей родине в Крыму, хотим попросить президента Украины прежде, чем давать оценку нашим чувствам и отношению к России, ответить на пять важных вопросов и прокомментировать ранее данные обещания", - сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, киевские власти должны ответить на следующие вопросы. Почему Украина ничего не сделала во время нахождения полуострова в ее составе для обустройства крымских татар, а, наоборот, всячески препятствовала этому и блокировала даже строительство главной мечети? Когда Украина реабилитирует крымских татар, как это 7 лет назад сделала Россия? Почему на Украине закрывают крымско-татарские национальные медиаресурсы и не поддерживают развитие культуры? Где обещанные земельные участки для крымских татар, которые якобы тысячами должны покинуть Крым? Где построенные тысячи квартир, анонсированные совместно с Турцией в Херсонской области для крымских татар?
"Эти и многие другие вопросы сегодня на каждом углу обсуждают крымские татары в российском Крыму. Украина несостоятельна как государство и кроме как на пустословия ни на что неспособна. Крымские татары живут у себя на родине, которой гордятся, и не нуждаются в оценках киевских политиков", - сказал Умеров.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".