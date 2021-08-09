https://ria.ru/20210809/sostoyanie-1745058721.html

В Минздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся в поезде

В Минздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся в поезде - РИА Новости, 09.08.2021

В Минздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся в поезде

Состояние 91 ребёнка, следовавшего в поезде Мурманск-Адлер, госпитализированного с признаками кишечной инфекции, удовлетворительное и стабильное, сообщила... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T15:06

2021-08-09T15:06

2021-08-09T15:07

происшествия

дети

мурманская область

краснодарский край

мурманск

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

адлер

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Состояние 91 ребёнка, следовавшего в поезде Мурманск-Адлер, госпитализированного с признаками кишечной инфекции, удовлетворительное и стабильное, сообщила пресс-служба Минздрава России.Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи детям, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210809/obysk-1745043812.html

мурманская область

краснодарский край

мурманск

адлер

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дети, мурманская область, краснодарский край, мурманск, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, адлер, россия