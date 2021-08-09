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В Минздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся в поезде
В Минздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся в поезде - РИА Новости, 09.08.2021
В Минздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся в поезде
Состояние 91 ребёнка, следовавшего в поезде Мурманск-Адлер, госпитализированного с признаками кишечной инфекции, удовлетворительное и стабильное, сообщила... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:06
2021-08-09T15:06
2021-08-09T15:07
происшествия
дети
мурманская область
краснодарский край
мурманск
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
адлер
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Состояние 91 ребёнка, следовавшего в поезде Мурманск-Адлер, госпитализированного с признаками кишечной инфекции, удовлетворительное и стабильное, сообщила пресс-служба Минздрава России.Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи детям, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210809/obysk-1745043812.html
мурманская область
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происшествия, дети, мурманская область, краснодарский край, мурманск, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, адлер, россия
15:06 09.08.2021 (обновлено: 15:07 09.08.2021)
В Минздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся в поезде
Минздрав: состояние 91 ребенка, следовавшего в поезде Мурманск — Адлер, стабильное