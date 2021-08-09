https://ria.ru/20210809/shpiony-1744980581.html

Times выяснила, как "китайские шпионы" пытаются попасть в Британию

Times выяснила, как "китайские шпионы" пытаются попасть в Британию - РИА Новости, 09.08.2021

Times выяснила, как "китайские шпионы" пытаются попасть в Британию

"Китайские шпионы" пытаются попасть в Великобританию при помощи подачи заявлений на визы, предназначенные для жителей Гонконга, сообщает газета Times со ссылкой РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T03:37

2021-08-09T03:37

2021-08-09T03:37

в мире

китай

гонконг

великобритания

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. "Китайские шпионы" пытаются попасть в Великобританию при помощи подачи заявлений на визы, предназначенные для жителей Гонконга, сообщает газета Times со ссылкой на правительственные источники.Паспорта BNO (британского гражданина за границей) выдавались гонконгцам, родившимся до передачи Гонконга Китаю в 1997 году. Теперь, согласно решению британских властей, владельцы паспортов BNO и члены их семей смогут оставаться в Великобритании до пяти лет с правом работать и учиться, и после шести лет они смогут подать документы на британское гражданство.Источникам Times стало известно о якобы "спящих агентах" Китая, которые подают заявления на получение визы BNO, и таким образом делают вид, что хотят получить убежище."При подаче заявлений на получение визы проводятся тщательные проверки биографических данных человека, и на это есть причина. Процесс проверки на получение визы BNO гораздо тщательнее, чем любой другой", - сообщили изданию источники.В свою очередь, последний губернатор тогда еще британской колонии Гонконг лорд Кристофер Паттен Барнс отметил, что схема виз для гонконгцев была правильной мерой в качестве ответа на закон о защите национальной безопасности в Китае. Со времени его введения жители Гонконга подали более 30 тысяч заявлений, отмечает издание."Мы имеем дело с тоталитарным государством, которое использует информаторов. Если у кого-то есть опасения, что Коммунистическая партия Китая (КПК) попытается размещать в открытых обществах информаторов и людей, которые будут похищать секреты о безопасности, то они (опасения) полностью оправданы", - заявил экс-губернатор.Министерство внутренних дел Британии заверило газету, что в рамках процесса подачи заявления "предусмотрены меры предосторожности", которые позволяют избежать злоупотреблений, и выдать визы нуждающимся.Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня 2020 года закона о защите национальной безопасности Гонконга. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность. Максимальное наказание за каждое из четырех видов преступлений – пожизненное заключение.

https://ria.ru/20210723/marokko-1742413386.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210714/shpion-1741293304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, китай, гонконг, великобритания