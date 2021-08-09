https://ria.ru/20210809/sanktsii-1745105029.html
Россия ввела персональные санкции против нескольких граждан Британии
Россия ввела персональные санкции против нескольких граждан Британии - РИА Новости, 09.08.2021
Россия ввела персональные санкции против нескольких граждан Британии
Москва вводит персональные санкции против ряда подданных Великобритании в ответ на заявление Лондона по ситуации с правами человека в Чечне, заявил МИД РФ. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T19:30
2021-08-09T19:30
2021-08-09T22:35
в мире
лондон
москва
великобритания
чеченская республика (чечня)
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Москва вводит персональные санкции против ряда подданных Великобритании в ответ на заявление Лондона по ситуации с правами человека в Чечне, заявил МИД РФ."В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации", - говорится в заявлении МИД.Уточняется, что эти меры введены в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года."Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа", - отметили в МИД.В министерстве пояснили, что "под надуманными и абсурдными предлогами" правительство Великобритании в декабре 2020 года и апреле 2021 года объявило о введении персональных санкций против граждан России из-за "якобы имевших место нарушений прав человека" в Чечне, а также в рамках одобренного британским парламентом "Положения о глобальных антикоррупционных санкциях".Москва считает эти выпады Лондона "наглядной демонстрацией истинных намерений руководства страны в отношении дальнейшего выстраивания своего курса на российском направлении", а именно – стремления проводить деструктивную деятельность на двустороннем треке. В МИД РФ констатируют, что после выхода из ЕС Великобритания еще больше активизировалась в наращивании санкционного инструментария, в том числе и "для демонстрации лидерства в кампании очернительства России"."Легкость, с которой в Лондоне берутся "назначать" виновных и определять им "наказание", иначе, как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, назвать нельзя", - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.
https://ria.ru/20210809/sanktsii-1745104774.html
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в мире, лондон, москва, великобритания, чеченская республика (чечня), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
19:30 09.08.2021 (обновлено: 22:35 09.08.2021)
Россия ввела персональные санкции против нескольких граждан Британии
МИД запретил ряду граждан Британии въезд в Россию
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Москва
вводит персональные санкции против ряда подданных Великобритании
в ответ на заявление Лондона
по ситуации с правами человека в Чечне, заявил МИД РФ.
"В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации", - говорится в заявлении МИД.
Уточняется, что эти меры введены в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года.
"Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа", - отметили в МИД.
В министерстве пояснили, что "под надуманными и абсурдными предлогами" правительство Великобритании в декабре 2020 года и апреле 2021 года объявило о введении персональных санкций против граждан России из-за "якобы имевших место нарушений прав человека" в Чечне, а также в рамках одобренного британским парламентом "Положения о глобальных антикоррупционных санкциях".
Москва считает эти выпады Лондона "наглядной демонстрацией истинных намерений руководства страны в отношении дальнейшего выстраивания своего курса на российском направлении", а именно – стремления проводить деструктивную деятельность на двустороннем треке. В МИД РФ констатируют, что после выхода из ЕС Великобритания еще больше активизировалась в наращивании санкционного инструментария, в том числе и "для демонстрации лидерства в кампании очернительства России".
"Легкость, с которой в Лондоне берутся "назначать" виновных и определять им "наказание", иначе, как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, назвать нельзя", - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.