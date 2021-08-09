17:17 09.08.2021 (обновлено: 18:42 09.08.2021)
Канада ввела новые санкции против Белоруссии
Министр иностранных дел Марк Гарно объявил о новых санкциях против белорусских компаний
© Flickr / Dennis JarvisФлаг Канады
© Flickr / Dennis Jarvis
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Канада ввела новые санкции против Белоруссии в ответ на "нарушения прав человека", они коснутся ключевых секторов белорусской экономики, включая кредитное финансирование, нефтепродукты и калийную продукцию, заявило канадское правительство.
"Министр иностранных дел Марк Гарно объявил сегодня о новых санкциях в рамках Акта о специальных экономических мерах в ответ на продолжающиеся грубые систематические нарушения прав человека в Белоруссии. Эти новые меры накладывают ограничения на ключевые секторы экономики Белоруссии и минимизируют доступ белорусских государственных субъектов к международным финансам", - говорится в заявлении на сайте правительства Канады.
Согласно заявлению, канадские санкции затронут такие секторы, как ценные бумаги, инструменты денежного рынка, заемное финансирование, страхование, нефтепродукты и калийная продукция.
В заявлении также говорится, что Канада запрещает операции с ценными бумагами, выпущенными в Белоруссии, Беларусбанком, Белинвестбанком и Белагропромбанком.
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Отмечается, что данные меры запрещают проживающим в Канаде лицам и находящимся за пределами страны канадцам вести дела с упомянутыми секторами.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также впервые ввел экономические секторальные санкции.
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