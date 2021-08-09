https://ria.ru/20210809/sanktsii-1745082890.html

Канада ввела новые санкции против Белоруссии

Канада ввела новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2021

Канада ввела новые санкции против Белоруссии

Канада ввела новые санкции против Белоруссии в ответ на "нарушения прав человека", они коснутся ключевых секторов белорусской экономики, включая кредитное... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T17:17

2021-08-09T17:17

2021-08-09T18:42

белоруссия

канада

экономика

в мире

белагропромбанк

белинвестбанк

беларусбанк

александр лукашенко

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Канада ввела новые санкции против Белоруссии в ответ на "нарушения прав человека", они коснутся ключевых секторов белорусской экономики, включая кредитное финансирование, нефтепродукты и калийную продукцию, заявило канадское правительство.Согласно заявлению, канадские санкции затронут такие секторы, как ценные бумаги, инструменты денежного рынка, заемное финансирование, страхование, нефтепродукты и калийная продукция.В заявлении также говорится, что Канада запрещает операции с ценными бумагами, выпущенными в Белоруссии, Беларусбанком, Белинвестбанком и Белагропромбанком.Отмечается, что данные меры запрещают проживающим в Канаде лицам и находящимся за пределами страны канадцам вести дела с упомянутыми секторами.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также впервые ввел экономические секторальные санкции.

https://ria.ru/20210807/sanktsii-1744861523.html

https://ria.ru/20210809/sanktsii-1745047170.html

белоруссия

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, канада, экономика, в мире, белагропромбанк, белинвестбанк, беларусбанк, александр лукашенко