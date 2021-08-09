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Ядерные технологии
https://ria.ru/20210809/rosatom-1745113146.html
"Росатом" построит центр радиационной стерилизации медизделий в Казани
"Росатом" построит центр радиационной стерилизации медизделий в Казани - РИА Новости, 09.08.2021
"Росатом" построит центр радиационной стерилизации медизделий в Казани
Многофункциональный центр радиационной стерилизации медицинских изделий, один из самых крупных в России, планируется построить в Казани к 2023 году, его... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T20:34
2021-08-09T20:43
ядерные технологии
технологии
челябинская область
калужская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Многофункциональный центр радиационной стерилизации медицинских изделий, один из самых крупных в России, планируется построить в Казани к 2023 году, его создание обойдется в 300 миллионов рублей, сообщается на сайте официального издания российской атомной отрасли газеты "Страна Росатом"."Новое предприятие будет ориентировано на радиационную стерилизацию медицинской продукции: перевязочные материалы, шприцы, катетеры, системы переливания и фильтрации крови и т.д.", - говорится в сообщении.Аналогичные центры скоро появятся также в Обнинске Калужской области и Челябинской области, но казанский станет одним из самых производительных в создаваемой сети, отмечает "Страна Росатом". Центр откроется на территории медицинского кластера "Фарммедполис РТ". Планируемая мощность центра - обработка 900 тысяч коробок в год при поглощенной дозе радиации 15-25 килогрей (доза равна одному грею, если в результате поглощения ионизирующего излучения вещество получило один джоуль энергии в расчете на один килограмм массы). Для стерилизации будет использоваться ускоритель электронов с энергией до 10 МэВ и мощностью электронного пучка до 20 киловатт.Радиационная стерилизация высокоэффективна (все манипуляции проводят на запечатанных изделиях без необходимости вскрывать упаковку) и экологична - не дает никаких выбросов химикатов в окружающую среду.Центр решили построить в Татарстане по нескольким причинам, поясняет "Страна Росатом"."Во-первых, на территории всего Приволжского федерального округа нет ни одного центра ионизирующей обработки, но при этом в Татарстане довольно много крупных якорных заказчиков, для которых такая услуга востребована", - отмечается в сообщении.Существенную роль при выборе площадки проекта сыграло и расположение будущего центра стерилизации в промышленном медицинском кластере по соседству с производителями медицинских изделий - за счет организации полного цикла производства удастся снизить логистические издержки и себестоимость изделий. "А близость к международному аэропорту и федеральной трассе позволит работать с заказчиками за пределами республики", - добавляет "Страна Росатом".
https://ria.ru/20201026/rak-1581581263.html
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технологии, челябинская область, калужская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
20:34 09.08.2021 (обновлено: 20:43 09.08.2021)
 
"Росатом" построит центр радиационной стерилизации медизделий в Казани

"Страна Росатом": в Казани к 2023 году построят центр радиационной стерилизации медицинских изделий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип "Росатом"
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Многофункциональный центр радиационной стерилизации медицинских изделий, один из самых крупных в России, планируется построить в Казани к 2023 году, его создание обойдется в 300 миллионов рублей, сообщается на сайте официального издания российской атомной отрасли газеты "Страна Росатом".
"Новое предприятие будет ориентировано на радиационную стерилизацию медицинской продукции: перевязочные материалы, шприцы, катетеры, системы переливания и фильтрации крови и т.д.", - говорится в сообщении.
Аналогичные центры скоро появятся также в Обнинске Калужской области и Челябинской области, но казанский станет одним из самых производительных в создаваемой сети, отмечает "Страна Росатом". Центр откроется на территории медицинского кластера "Фарммедполис РТ". Планируемая мощность центра - обработка 900 тысяч коробок в год при поглощенной дозе радиации 15-25 килогрей (доза равна одному грею, если в результате поглощения ионизирующего излучения вещество получило один джоуль энергии в расчете на один килограмм массы). Для стерилизации будет использоваться ускоритель электронов с энергией до 10 МэВ и мощностью электронного пучка до 20 киловатт.
Радиационная стерилизация высокоэффективна (все манипуляции проводят на запечатанных изделиях без необходимости вскрывать упаковку) и экологична - не дает никаких выбросов химикатов в окружающую среду.
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"Росатом" создает тест для диагностики рака желудка на ранней стадии
Центр решили построить в Татарстане по нескольким причинам, поясняет "Страна Росатом".
"Во-первых, на территории всего Приволжского федерального округа нет ни одного центра ионизирующей обработки, но при этом в Татарстане довольно много крупных якорных заказчиков, для которых такая услуга востребована", - отмечается в сообщении.
Существенную роль при выборе площадки проекта сыграло и расположение будущего центра стерилизации в промышленном медицинском кластере по соседству с производителями медицинских изделий - за счет организации полного цикла производства удастся снизить логистические издержки и себестоимость изделий. "А близость к международному аэропорту и федеральной трассе позволит работать с заказчиками за пределами республики", - добавляет "Страна Росатом".
Раковая клетка - РИА Новости, 1920, 08.07.2020
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Ядерные технологииТехнологииЧелябинская областьКалужская областьГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Россия
 
 
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