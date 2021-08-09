https://ria.ru/20210809/rosatom-1745113146.html

"Росатом" построит центр радиационной стерилизации медизделий в Казани

"Росатом" построит центр радиационной стерилизации медизделий в Казани - РИА Новости, 09.08.2021

"Росатом" построит центр радиационной стерилизации медизделий в Казани

Многофункциональный центр радиационной стерилизации медицинских изделий, один из самых крупных в России, планируется построить в Казани к 2023 году, его... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T20:34

2021-08-09T20:34

2021-08-09T20:43

ядерные технологии

технологии

челябинская область

калужская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Многофункциональный центр радиационной стерилизации медицинских изделий, один из самых крупных в России, планируется построить в Казани к 2023 году, его создание обойдется в 300 миллионов рублей, сообщается на сайте официального издания российской атомной отрасли газеты "Страна Росатом"."Новое предприятие будет ориентировано на радиационную стерилизацию медицинской продукции: перевязочные материалы, шприцы, катетеры, системы переливания и фильтрации крови и т.д.", - говорится в сообщении.Аналогичные центры скоро появятся также в Обнинске Калужской области и Челябинской области, но казанский станет одним из самых производительных в создаваемой сети, отмечает "Страна Росатом". Центр откроется на территории медицинского кластера "Фарммедполис РТ". Планируемая мощность центра - обработка 900 тысяч коробок в год при поглощенной дозе радиации 15-25 килогрей (доза равна одному грею, если в результате поглощения ионизирующего излучения вещество получило один джоуль энергии в расчете на один килограмм массы). Для стерилизации будет использоваться ускоритель электронов с энергией до 10 МэВ и мощностью электронного пучка до 20 киловатт.Радиационная стерилизация высокоэффективна (все манипуляции проводят на запечатанных изделиях без необходимости вскрывать упаковку) и экологична - не дает никаких выбросов химикатов в окружающую среду.Центр решили построить в Татарстане по нескольким причинам, поясняет "Страна Росатом"."Во-первых, на территории всего Приволжского федерального округа нет ни одного центра ионизирующей обработки, но при этом в Татарстане довольно много крупных якорных заказчиков, для которых такая услуга востребована", - отмечается в сообщении.Существенную роль при выборе площадки проекта сыграло и расположение будущего центра стерилизации в промышленном медицинском кластере по соседству с производителями медицинских изделий - за счет организации полного цикла производства удастся снизить логистические издержки и себестоимость изделий. "А близость к международному аэропорту и федеральной трассе позволит работать с заказчиками за пределами республики", - добавляет "Страна Росатом".

https://ria.ru/20201026/rak-1581581263.html

https://ria.ru/20200708/1574044837.html

челябинская область

калужская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, челябинская область, калужская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия