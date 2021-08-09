Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210809/reparatsii-1745057798.html
Украина хочет заставить Россию выплатить "репарации" за Крым
Украина хочет заставить Россию выплатить "репарации" за Крым - РИА Новости, 09.08.2021
Украина хочет заставить Россию выплатить "репарации" за Крым
Россия обязательно заплатит Украине за воссоединение с Крымом, заявил вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции так называемых временно оккупированных РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:03
2021-08-09T16:08
в мире
украина
республика крым
алексей резников
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738099860_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e73100e449bec7f591d10ac108a4a54a.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия обязательно заплатит Украине за воссоединение с Крымом, заявил вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции так называемых временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Евгению Киселеву.По мнению министра, "возвращение" полуострова не будет быстрым. Он заявил, что вопрос Крыма будет одним из условий для "возвращения России в мировое сообщество"."На мой взгляд, должна поменяться риторика информационная во внутреннем дискурсе", — добавил Резников.Он уверен, что необходимо убедить россиян в том, что воссоединение с Крымом принесло вред стране."И тогда &lt;…&gt; мне кажется, уже легче будет политику российскому говорить о том, что надо исправляться", — продолжил министр.Политик вспомнил о Второй мировой войне, после которой Германия обязалась выплатить компенсацию пострадавшим странам."Проблем же не произошло с новым руководством Германии, которое сказало: "Да, мы виноваты, да, мы должны платить репарации". И платят по сей день, выплачивают", — пояснил он.Резников добавил, что и Россия "в обозримом будущем" заплатит Украине.Украинские политики регулярно поднимают вопрос о "компенсациях" за воссоединение Крыма с Россией. Так, в июне правительство республики согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности до 2024 года, в которой отдельным пунктом прописано "осуществление компенсаций и других форм репараций за ущерб, нанесенный Украине вследствие временной оккупации территорий". А ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник назвал одним из условий для нормализации отношений с Россией выплату репарации после возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева. В России подобные заявления считают абсурдными. В Кремле неоднократно подчеркивали, что статус российского полуострова не обсуждается.
https://ria.ru/20210610/kompensatsiya-1736442886.html
https://ria.ru/20210608/potok-1736146085.html
украина
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738099860_483:399:2682:2048_1920x0_80_0_0_f0a7e3c5f0568939a52c79b75c044283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, республика крым, алексей резников, россия
15:03 09.08.2021 (обновлено: 16:08 09.08.2021)
 
Украина хочет заставить Россию выплатить "репарации" за Крым

Вице-премьер Украины Резников собрался заставить Россию выплатить "репарации" за Крым

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на Приморском бульваре в Севастополе
Отдыхающие на Приморском бульваре в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия обязательно заплатит Украине за воссоединение с Крымом, заявил вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции так называемых временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Евгению Киселеву.
По мнению министра, "возвращение" полуострова не будет быстрым. Он заявил, что вопрос Крыма будет одним из условий для "возвращения России в мировое сообщество".
"На мой взгляд, должна поменяться риторика информационная во внутреннем дискурсе", — добавил Резников.
Он уверен, что необходимо убедить россиян в том, что воссоединение с Крымом принесло вред стране.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 12:45
Пушков потребовал от Украины компенсацию за русские земли
"И тогда <…> мне кажется, уже легче будет политику российскому говорить о том, что надо исправляться", — продолжил министр.
Политик вспомнил о Второй мировой войне, после которой Германия обязалась выплатить компенсацию пострадавшим странам.
"Проблем же не произошло с новым руководством Германии, которое сказало: "Да, мы виноваты, да, мы должны платить репарации". И платят по сей день, выплачивают", — пояснил он.
Резников добавил, что и Россия "в обозримом будущем" заплатит Украине.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 14:36
На Украине придумали способ борьбы с "Северным потоком — 2"
Украинские политики регулярно поднимают вопрос о "компенсациях" за воссоединение Крыма с Россией. Так, в июне правительство республики согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности до 2024 года, в которой отдельным пунктом прописано "осуществление компенсаций и других форм репараций за ущерб, нанесенный Украине вследствие временной оккупации территорий". А ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник назвал одним из условий для нормализации отношений с Россией выплату репарации после возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева. В России подобные заявления считают абсурдными. В Кремле неоднократно подчеркивали, что статус российского полуострова не обсуждается.
 
В миреУкраинаРеспублика КрымАлексей РезниковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:26В Приангарье сотрудников школы-интерната задержали за избиение подростков
07:24Программисты придумали, как ускорить доставку сердечников в больницы
07:20Источник: переговоры в Дохе по Афганистану начнутся во вторник
07:15Источник: НАСА назвало Роскосмосу причину проблем со Starliner
07:03NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
03:11Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
Лента новостейМолния