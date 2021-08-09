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Украина хочет заставить Россию выплатить "репарации" за Крым

Украина хочет заставить Россию выплатить "репарации" за Крым - РИА Новости, 09.08.2021

Украина хочет заставить Россию выплатить "репарации" за Крым

Россия обязательно заплатит Украине за воссоединение с Крымом, заявил вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции так называемых временно оккупированных РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T15:03

2021-08-09T15:03

2021-08-09T16:08

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украина

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алексей резников

россия

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия обязательно заплатит Украине за воссоединение с Крымом, заявил вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции так называемых временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Евгению Киселеву.По мнению министра, "возвращение" полуострова не будет быстрым. Он заявил, что вопрос Крыма будет одним из условий для "возвращения России в мировое сообщество"."На мой взгляд, должна поменяться риторика информационная во внутреннем дискурсе", — добавил Резников.Он уверен, что необходимо убедить россиян в том, что воссоединение с Крымом принесло вред стране."И тогда <…> мне кажется, уже легче будет политику российскому говорить о том, что надо исправляться", — продолжил министр.Политик вспомнил о Второй мировой войне, после которой Германия обязалась выплатить компенсацию пострадавшим странам."Проблем же не произошло с новым руководством Германии, которое сказало: "Да, мы виноваты, да, мы должны платить репарации". И платят по сей день, выплачивают", — пояснил он.Резников добавил, что и Россия "в обозримом будущем" заплатит Украине.Украинские политики регулярно поднимают вопрос о "компенсациях" за воссоединение Крыма с Россией. Так, в июне правительство республики согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности до 2024 года, в которой отдельным пунктом прописано "осуществление компенсаций и других форм репараций за ущерб, нанесенный Украине вследствие временной оккупации территорий". А ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник назвал одним из условий для нормализации отношений с Россией выплату репарации после возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева. В России подобные заявления считают абсурдными. В Кремле неоднократно подчеркивали, что статус российского полуострова не обсуждается.

https://ria.ru/20210610/kompensatsiya-1736442886.html

https://ria.ru/20210608/potok-1736146085.html

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в мире, украина, республика крым, алексей резников, россия