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Путин заявил, что Россия многое делает для сохранения морской безопасности
Путин заявил, что Россия многое делает для сохранения морской безопасности - РИА Новости, 09.08.2021
Путин заявил, что Россия многое делает для сохранения морской безопасности
Россия многое делает для сохранения морской безопасности и заинтересована в выстраивании взаимодействия с партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:49
2021-08-09T16:01
в мире
владимир путин
совет безопасности оон
россия
оон
сомали
юго-восточная азия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россия многое делает для сохранения морской безопасности и заинтересована в выстраивании взаимодействия с партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия многое делает для сохранения и укрепления международного правопорядка в области морской безопасности. Наша страна активно участвует в работе по всему комплексу этих вопросов как в ООН, так и в рамках многочисленных региональных форматов, в том числе по линии Контактной группы по пиратству у берегов Сомали, Регионального форума ассоциации государств Юго-Восточной Азии по безопасности и Восточно-Азиатских саммитов", - сказал он на конференции Совбеза ООН по морской безопасности.Россия также заинтересована в том, чтобы выстраивать продуктивное взаимодействие с Ассоциацией регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана, добавил он.
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в мире, владимир путин, совет безопасности оон, россия, оон, сомали, юго-восточная азия
15:49 09.08.2021 (обновлено: 16:01 09.08.2021)
 
Путин заявил, что Россия многое делает для сохранения морской безопасности

Президент Путин: Россия многое делает для сохранения морской безопасности

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россия многое делает для сохранения морской безопасности и заинтересована в выстраивании взаимодействия с партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия многое делает для сохранения и укрепления международного правопорядка в области морской безопасности. Наша страна активно участвует в работе по всему комплексу этих вопросов как в ООН, так и в рамках многочисленных региональных форматов, в том числе по линии Контактной группы по пиратству у берегов Сомали, Регионального форума ассоциации государств Юго-Восточной Азии по безопасности и Восточно-Азиатских саммитов", - сказал он на конференции Совбеза ООН по морской безопасности.
Россия также заинтересована в том, чтобы выстраивать продуктивное взаимодействие с Ассоциацией регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана, добавил он.
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В миреВладимир ПутинСовет Безопасности ООНРоссияООНСомалиЮго-Восточная Азия
 
 
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