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Агрохолдинг "Степь" увеличил сбор пшеницы в полтора раза, до 970 тысяч тонн
Агрохолдинг "Степь" увеличил сбор пшеницы в полтора раза, до 970 тысяч тонн - РИА Новости, 09.08.2021
Агрохолдинг "Степь" увеличил сбор пшеницы в полтора раза, до 970 тысяч тонн
Агрохолдинг "Степь" (принадлежит АФК "Система") завершил уборку урожая ранних зерновых и зернобобовых культур, увеличив в текущем году валовый сбор пшеницы на... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T17:26
2021-08-09T17:26
новости компаний - экономика
афк "система"
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Агрохолдинг "Степь" (принадлежит АФК "Система") завершил уборку урожая ранних зерновых и зернобобовых культур, увеличив в текущем году валовый сбор пшеницы на 50%, до рекордного уровня в 970 тысяч тонн, говорится в сообщении агрохолдинга."Валовый сбор пшеницы вырос на 50% год к году, до рекордных 970 тысяч тонн. Общий валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1,1 миллиона тонн", - сообщается в пресс-релизе.На текущий момент продолжается уборка нишевых культур - нута, льна, кориандра, ведется уборка сахарной свеклы. Уже завершилась уборка горчицы, а с середины августа агрохолдинг приступит к сбору урожая масличного и кондитерского подсолнечника. Полностью уборочная кампания завершится к концу сентября.Засуха не затронула регионы присутствия компании, поэтому удалось собрать запланированный урожай зерновых; в свою очередь рекордный урожай пшеницы стал возможным, в том числе, за счет расширения площади посевов, приводятся в пресс-релизе слова гендиректора агрохолдинга Андрея Недужко.В будущем планируется наращивать земельный банк и увеличивать объемы производства, добавил он. Земельный банк агрохолдинга "Степь" на конец марта составлял 566 тысяч гектаров.
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новости компаний - экономика, афк "система"
17:26 09.08.2021
 

Агрохолдинг "Степь" увеличил сбор пшеницы в полтора раза, до 970 тысяч тонн

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Агрохолдинг "Степь" (принадлежит АФК "Система") завершил уборку урожая ранних зерновых и зернобобовых культур, увеличив в текущем году валовый сбор пшеницы на 50%, до рекордного уровня в 970 тысяч тонн, говорится в сообщении агрохолдинга.
"Валовый сбор пшеницы вырос на 50% год к году, до рекордных 970 тысяч тонн. Общий валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1,1 миллиона тонн", - сообщается в пресс-релизе.
На текущий момент продолжается уборка нишевых культур - нута, льна, кориандра, ведется уборка сахарной свеклы. Уже завершилась уборка горчицы, а с середины августа агрохолдинг приступит к сбору урожая масличного и кондитерского подсолнечника. Полностью уборочная кампания завершится к концу сентября.
Засуха не затронула регионы присутствия компании, поэтому удалось собрать запланированный урожай зерновых; в свою очередь рекордный урожай пшеницы стал возможным, в том числе, за счет расширения площади посевов, приводятся в пресс-релизе слова гендиректора агрохолдинга Андрея Недужко.
В будущем планируется наращивать земельный банк и увеличивать объемы производства, добавил он. Земельный банк агрохолдинга "Степь" на конец марта составлял 566 тысяч гектаров.
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