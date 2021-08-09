https://ria.ru/20210809/provokatsii-1745058918.html

Лукашенко заявил о провокациях против Минска на границе с Евросоюзом

Лукашенко заявил о провокациях против Минска на границе с Евросоюзом - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко заявил о провокациях против Минска на границе с Евросоюзом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о провокациях против Минска на границе с ЕС, и подчеркнул, что Белоруссию толкают к ответным действиям, но она... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T15:07

2021-08-09T15:07

2021-08-09T15:24

в мире

белоруссия

евросоюз

александр лукашенко

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о провокациях против Минска на границе с ЕС, и подчеркнул, что Белоруссию толкают к ответным действиям, но она пока терпит."Они меня подводят под Гаагу..., они ищут, за что уцепиться… Но я могу дать им повод, не вопрос. Если не утихомирятся на границах, получат по морде на всю катушку. Они специально на границах проводят эти акции, они испытывают мое терпение и толкают меня на ответные действия. Мы пока терпим", - сказал белорусский президент в понедельник в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ, общественности, экспертного и медийного сообщества.Говоря о примере такой провокации, он напомнил, как на территории сопредельного государства "машину поставили пограничную, мигалки и гонят сюда людей"."Я когда на границе ходил с автоматом (действовал такой порядок - ред.) - предупреждение голосом, выстрел вверх и расстреливаем на поражение. Но это Советский Союз был, никто не вякал. Так вы допрыгаетесь. Еще раз повторю: давайте сядем, возьмем голову в руки и подумаем, как выходить из этого положения", - отметил он.

https://ria.ru/20210808/vystrely-1744911259.html

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в мире, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко