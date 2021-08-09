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МИД раскритиковал Токио за бездействие во время акций у посольства России
МИД раскритиковал Токио за бездействие во время акций у посольства России - РИА Новости, 09.08.2021
МИД раскритиковал Токио за бездействие во время акций у посольства России
В МИД России осудили бездействие токийских властей во время протестной акции по поводу 76-й годовщины вступления СССР в войну против милитаристской Японии. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T20:49
2021-08-09T23:44
в мире
токио
япония
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В МИД России осудили бездействие токийских властей во время протестной акции по поводу 76-й годовщины вступления СССР в войну против милитаристской Японии.Мероприятие у здания российского посольства в Токио организовали японские ультраправые организации. Радикалы выкрикивали лозунги с требованием вернуть "северные территории" — так в Японии называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.В ведомстве напомнили, что СССР вступил в войну на Дальнем Востоке 8 августа 1945 года в строгом соответствии с решениями союзных держав и взятыми на себя международными обязательствами. Этот шаг Советского Союза внес решающий вклад в скорейшее завершение кровопролитной войны и был полностью легитимизирован в Акте о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года и Уставе ООН."Серьезно озабочены продолжающимися попытками японской стороны игнорировать международно признанные итоги Второй мировой войны, а также нежеланием дать объективную оценку милитаристскому прошлому страны", — отметили в министерстве.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Тракт о торговле и границах от 1855 года.В 1956 году Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения. Советская сторона рассчитывала поставить точку в территориальных спорах, однако Токио не стал отказываться от претензий на все острова. В итоге мирный договор так и не был заключен.Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20210809/yad-1744998605.html
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в мире, токио, япония, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
20:49 09.08.2021 (обновлено: 23:44 09.08.2021)
 
МИД раскритиковал Токио за бездействие во время акций у посольства России

МИД России раскритиковал действия японских властей во время акции протеста у российского посольства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В МИД России осудили бездействие токийских властей во время протестной акции по поводу 76-й годовщины вступления СССР в войну против милитаристской Японии.
Мероприятие у здания российского посольства в Токио организовали японские ультраправые организации. Радикалы выкрикивали лозунги с требованием вернуть "северные территории" — так в Японии называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

"Подобные действия, осуществляемые при попустительстве японских властей, в очередной раз свидетельствуют о нежелании официального Токио и ряда политических и общественных сил страны прямо смотреть в глаза истории и извлечь из нее надлежащие уроки", — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве напомнили, что СССР вступил в войну на Дальнем Востоке 8 августа 1945 года в строгом соответствии с решениями союзных держав и взятыми на себя международными обязательствами. Этот шаг Советского Союза внес решающий вклад в скорейшее завершение кровопролитной войны и был полностью легитимизирован в Акте о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года и Уставе ООН.
"Серьезно озабочены продолжающимися попытками японской стороны игнорировать международно признанные итоги Второй мировой войны, а также нежеланием дать объективную оценку милитаристскому прошлому страны", — отметили в министерстве.
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Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Тракт о торговле и границах от 1855 года.
В 1956 году Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения. Советская сторона рассчитывала поставить точку в территориальных спорах, однако Токио не стал отказываться от претензий на все острова. В итоге мирный договор так и не был заключен.
Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
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В миреТокиоЯпонияООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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