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МИД раскритиковал Токио за бездействие во время акций у посольства России

МИД раскритиковал Токио за бездействие во время акций у посольства России - РИА Новости, 09.08.2021

МИД раскритиковал Токио за бездействие во время акций у посольства России

В МИД России осудили бездействие токийских властей во время протестной акции по поводу 76-й годовщины вступления СССР в войну против милитаристской Японии. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T20:49

2021-08-09T20:49

2021-08-09T23:44

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россия

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В МИД России осудили бездействие токийских властей во время протестной акции по поводу 76-й годовщины вступления СССР в войну против милитаристской Японии.Мероприятие у здания российского посольства в Токио организовали японские ультраправые организации. Радикалы выкрикивали лозунги с требованием вернуть "северные территории" — так в Японии называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.В ведомстве напомнили, что СССР вступил в войну на Дальнем Востоке 8 августа 1945 года в строгом соответствии с решениями союзных держав и взятыми на себя международными обязательствами. Этот шаг Советского Союза внес решающий вклад в скорейшее завершение кровопролитной войны и был полностью легитимизирован в Акте о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года и Уставе ООН."Серьезно озабочены продолжающимися попытками японской стороны игнорировать международно признанные итоги Второй мировой войны, а также нежеланием дать объективную оценку милитаристскому прошлому страны", — отметили в министерстве.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Тракт о торговле и границах от 1855 года.В 1956 году Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения. Советская сторона рассчитывала поставить точку в территориальных спорах, однако Токио не стал отказываться от претензий на все острова. В итоге мирный договор так и не был заключен.Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210809/yad-1744998605.html

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в мире, токио, япония, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия