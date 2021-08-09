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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210809/protestuyuschie-1745108386.html
Сильный дождь разогнал протестующих у здания телеканала Би-би-си в Лондоне
Сильный дождь разогнал протестующих у здания телеканала Би-би-си в Лондоне - РИА Новости, 09.08.2021
Сильный дождь разогнал протестующих у здания телеканала Би-би-си в Лондоне
Сильный дождь вынудил большую часть участников протеста в Лондоне против вакцинации от коронавируса и санитарных пропусков разойтись, когда они подошли к зданию РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T19:52
2021-08-09T19:52
распространение коронавируса
в мире
лондон
великобритания
коронавирусы
би-би-си
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 9 авг – РИА Новости, Ксения Алейникова. Сильный дождь вынудил большую часть участников протеста в Лондоне против вакцинации от коронавируса и санитарных пропусков разойтись, когда они подошли к зданию телеканала Би-би-си, передает корреспондент РИА Новости.Полиция не дает оставшимся приблизиться к главному входу в здание. Ранее участники акции прошли по городу с фаерами, раздавая листовки и выкрикивая лозунги. Местами это блокировало движение автомобильного и общественного транспорта. Шествие было без происшествий, правоохранители не вмешивались. У здания осталось не более ста человек, которые тоже постепенно расходятся.
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в мире, лондон, великобритания, коронавирусы, би-би-си, коронавирус covid-19
19:52 09.08.2021
 
Сильный дождь разогнал протестующих у здания телеканала Би-би-си в Лондоне

В Лондоне большая часть протестующих из-за введения санитарных пропусков разошлась из-за дождя

© AP Photo / Victoria Jones/PAПолиция на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
Полиция на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020 - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© AP Photo / Victoria Jones/PA
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ЛОНДОН, 9 авг – РИА Новости, Ксения Алейникова. Сильный дождь вынудил большую часть участников протеста в Лондоне против вакцинации от коронавируса и санитарных пропусков разойтись, когда они подошли к зданию телеканала Би-би-си, передает корреспондент РИА Новости.
Полиция не дает оставшимся приблизиться к главному входу в здание. Ранее участники акции прошли по городу с фаерами, раздавая листовки и выкрикивая лозунги. Местами это блокировало движение автомобильного и общественного транспорта. Шествие было без происшествий, правоохранители не вмешивались. У здания осталось не более ста человек, которые тоже постепенно расходятся.
 
Распространение коронавирусаВ миреЛондонВеликобританияКоронавирусыБи-би-сиКоронавирус COVID-19
 
 
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