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Сильный дождь разогнал протестующих у здания телеканала Би-би-си в Лондоне

Сильный дождь разогнал протестующих у здания телеканала Би-би-си в Лондоне - РИА Новости, 09.08.2021

Сильный дождь разогнал протестующих у здания телеканала Би-би-си в Лондоне

Сильный дождь вынудил большую часть участников протеста в Лондоне против вакцинации от коронавируса и санитарных пропусков разойтись, когда они подошли к зданию РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T19:52

2021-08-09T19:52

2021-08-09T19:52

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ЛОНДОН, 9 авг – РИА Новости, Ксения Алейникова. Сильный дождь вынудил большую часть участников протеста в Лондоне против вакцинации от коронавируса и санитарных пропусков разойтись, когда они подошли к зданию телеканала Би-би-си, передает корреспондент РИА Новости.Полиция не дает оставшимся приблизиться к главному входу в здание. Ранее участники акции прошли по городу с фаерами, раздавая листовки и выкрикивая лозунги. Местами это блокировало движение автомобильного и общественного транспорта. Шествие было без происшествий, правоохранители не вмешивались. У здания осталось не более ста человек, которые тоже постепенно расходятся.

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2021

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в мире, лондон, великобритания, коронавирусы, би-би-си, коронавирус covid-19