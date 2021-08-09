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В Греции назвали ситуацию с пожарами бедствием беспрецедентных масштабов
В Греции назвали ситуацию с пожарами бедствием беспрецедентных масштабов - РИА Новости, 09.08.2021
В Греции назвали ситуацию с пожарами бедствием беспрецедентных масштабов
Греция переживает стихийное бедствие беспрецедентных масштабов, за несколько дней в стране вспыхнуло 586 пожаров, которые очень трудно потушить из-за... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T21:01
2021-08-09T22:51
в мире
греция
аттика
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 9 авг - РИА Новости. Греция переживает стихийное бедствие беспрецедентных масштабов, за несколько дней в стране вспыхнуло 586 пожаров, которые очень трудно потушить из-за беспрецедентной жары и засухи, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.Его телеобращение в связи с пожарами показало греческое общественное телевидение ERT."Последние дни были одними из самых тяжелых для нашей страны на протяжении десятилетий. Мы отдавали и отдаем все силы борьбе. Но перед нами стихийное бедствие беспрецедентных масштабов: за несколько дней во всех уголках Греции вспыхнуло 586 пожаров. Пожаров, которые из-за беспрецедентной жары и многомесячной засухи сейчас очень трудно потушить", - сказал премьер.По его словам, многие страны уже помогают Греции ресурсами и персоналом. "Благодарю их за солидарность. Но прежде всего я благодарен всем, кто ведет бой на поле", - сказал Мицотакис. Он заявил, что людей удалось спасти по планам эвакуации, благодаря профессионализму гражданской защиты, действиями полиции и береговой охраны. "В течение нескольких суток в 141 районе проведено 62 организованных эвакуации жителей", - сказал Мицотакис.Он также попросил прощения за имевшиеся недостатки в организации тушения, пообещал наказать виновных и помочь погорельцам. "Масштабы катастрофы, особенно на Эвбее и в Аттике, омрачают сердца всех нас. И я первый прошу прощения за любые недостатки, которые существовали. Я полностью понимаю боль наших сограждан, видевших, как горят их дома и имущество... Все сбои будут выявлены, и ответственность будет распределена, как следует и на кого следует", - сказал премьер.Кроме того, Мицотакис ответил на критику тех, кто заявил, что он списывает на изменения климата недостатки в организации гражданской защиты. "Очевидно, что климатический кризис стучится в двери всей планеты с пожарами, которые длятся неделями. Это объяснение, а не отговорка или оправдание. И я скажу ясно: мы, может, сделали то, что было возможно для человека, но во многих случаях этого оказалось недостаточно", - сказал Мицотакис.Глава правительства пообещал, что власти будут рядом с теми, кто пострадал от пожара. "Мы обязаны стиснуть зубы и двигаться дальше. И в других случаях страна переживала бедствия, но выстояла. Так будет и сейчас. И мы начнем залечивать наши раны: тем, кто потерял дома и имущество, будет выплачена компенсация, на сожженных территориях будут восстановлены лесные массивы, и немедленно будут введены необходимые средства защиты от наводнений", - сказал премьер.По его словам, из Фонда восстановления экономики уже получены значительные ресурсы для лесовосстановления, в первую очередь на Эвбее и в Аттике. "Сегодня я утвердил дополнительный бюджет в 500 миллионов евро специально для этих регионов. А в случае необходимости будет дополнительная европейская помощь", - сообщил он.Кроме того, Мицотакис пообещал заняться лесонасаждением в пострадавших от огня районах с учетом дальнейшей потенциальной пожароопасности. "Там мы посадим не только много деревьев, но и правильные деревья, используя самые современные ноу-хау... Наши леса могут возродиться, а жизнь и экономика - вернуться в места, которые были поражены пламенем", - сказал Мицотакис. В Греции в последние десятилетия высаживают в основном сосновые леса, которые быстро растут, но и быстро выгорают. Лиственных лесов в стране мало.Мицотакис отметил, что власти уже начали регистрировать ущерб, первые компенсации будут выплачены немедленно, по простому заявлению на единой электронной платформе. Программа гражданской защиты будущего стоимостью 1,8 миллиарда евро также начнется с профилактики, а весь план реконструкции будет под контролем офиса премьер-министра, сказал Мицотакис."Что касается Эвбеи, то я обещаю, что будет целевая программа восстановления и развития острова. Завтра на Совете министров будут сделаны конкретные объявления. И в ближайшие дни я отвечу на все вопросы лично", - сказал Мицотакис.
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в мире, греция, аттика, кириакос мицотакис
21:01 09.08.2021 (обновлено: 22:51 09.08.2021)
 
В Греции назвали ситуацию с пожарами бедствием беспрецедентных масштабов

Премьер Греции Мицотакис: страна переживает стихийное бедствие беспрецедентных масштабов

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкПожар в лагере мигрантов Мориа в Греции
Пожар в лагере мигрантов Мориа в Греции - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 9 авг - РИА Новости. Греция переживает стихийное бедствие беспрецедентных масштабов, за несколько дней в стране вспыхнуло 586 пожаров, которые очень трудно потушить из-за беспрецедентной жары и засухи, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Его телеобращение в связи с пожарами показало греческое общественное телевидение ERT.
"Последние дни были одними из самых тяжелых для нашей страны на протяжении десятилетий. Мы отдавали и отдаем все силы борьбе. Но перед нами стихийное бедствие беспрецедентных масштабов: за несколько дней во всех уголках Греции вспыхнуло 586 пожаров. Пожаров, которые из-за беспрецедентной жары и многомесячной засухи сейчас очень трудно потушить", - сказал премьер.
По его словам, многие страны уже помогают Греции ресурсами и персоналом. "Благодарю их за солидарность. Но прежде всего я благодарен всем, кто ведет бой на поле", - сказал Мицотакис. Он заявил, что людей удалось спасти по планам эвакуации, благодаря профессионализму гражданской защиты, действиями полиции и береговой охраны. "В течение нескольких суток в 141 районе проведено 62 организованных эвакуации жителей", - сказал Мицотакис.
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Он также попросил прощения за имевшиеся недостатки в организации тушения, пообещал наказать виновных и помочь погорельцам. "Масштабы катастрофы, особенно на Эвбее и в Аттике, омрачают сердца всех нас. И я первый прошу прощения за любые недостатки, которые существовали. Я полностью понимаю боль наших сограждан, видевших, как горят их дома и имущество... Все сбои будут выявлены, и ответственность будет распределена, как следует и на кого следует", - сказал премьер.
Кроме того, Мицотакис ответил на критику тех, кто заявил, что он списывает на изменения климата недостатки в организации гражданской защиты. "Очевидно, что климатический кризис стучится в двери всей планеты с пожарами, которые длятся неделями. Это объяснение, а не отговорка или оправдание. И я скажу ясно: мы, может, сделали то, что было возможно для человека, но во многих случаях этого оказалось недостаточно", - сказал Мицотакис.
Глава правительства пообещал, что власти будут рядом с теми, кто пострадал от пожара. "Мы обязаны стиснуть зубы и двигаться дальше. И в других случаях страна переживала бедствия, но выстояла. Так будет и сейчас. И мы начнем залечивать наши раны: тем, кто потерял дома и имущество, будет выплачена компенсация, на сожженных территориях будут восстановлены лесные массивы, и немедленно будут введены необходимые средства защиты от наводнений", - сказал премьер.
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По его словам, из Фонда восстановления экономики уже получены значительные ресурсы для лесовосстановления, в первую очередь на Эвбее и в Аттике. "Сегодня я утвердил дополнительный бюджет в 500 миллионов евро специально для этих регионов. А в случае необходимости будет дополнительная европейская помощь", - сообщил он.
Кроме того, Мицотакис пообещал заняться лесонасаждением в пострадавших от огня районах с учетом дальнейшей потенциальной пожароопасности. "Там мы посадим не только много деревьев, но и правильные деревья, используя самые современные ноу-хау... Наши леса могут возродиться, а жизнь и экономика - вернуться в места, которые были поражены пламенем", - сказал Мицотакис. В Греции в последние десятилетия высаживают в основном сосновые леса, которые быстро растут, но и быстро выгорают. Лиственных лесов в стране мало.
Мицотакис отметил, что власти уже начали регистрировать ущерб, первые компенсации будут выплачены немедленно, по простому заявлению на единой электронной платформе. Программа гражданской защиты будущего стоимостью 1,8 миллиарда евро также начнется с профилактики, а весь план реконструкции будет под контролем офиса премьер-министра, сказал Мицотакис.
"Что касается Эвбеи, то я обещаю, что будет целевая программа восстановления и развития острова. Завтра на Совете министров будут сделаны конкретные объявления. И в ближайшие дни я отвечу на все вопросы лично", - сказал Мицотакис.
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