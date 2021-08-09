https://ria.ru/20210809/pozhary-1745079727.html

Путин поручил оценить необходимость помощи военных в тушении лесных пожаров

Путин поручил оценить необходимость помощи военных в тушении лесных пожаров - РИА Новости, 09.08.2021

Путин поручил оценить необходимость помощи военных в тушении лесных пожаров

Правительство России совместно с Минобороны должны до 15 августа оценить, нужна ли дополнительная помощь военных в тушении пожаров в регионах, соответствующий... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:59

2021-08-09T16:59

2021-08-09T16:59

общество

сергей шойгу

владимир путин

михаил мишустин

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Правительство России совместно с Минобороны должны до 15 августа оценить, нужна ли дополнительная помощь военных в тушении пожаров в регионах, соответствующий перечень поручений президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с Минобороны России провести оценку необходимости дополнительного привлечения сил и средств Минобороны России к ликвидации природных пожаров на территориях субъектов Российской Федерации, в которых сложилась сложная лесопожарная обстановка, и по результатам ее проведения принять соответствующие решения", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 15 августа 2021 года, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.

https://ria.ru/20210808/pozhary-1744970506.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей шойгу, владимир путин, михаил мишустин, россия, природные пожары в россии