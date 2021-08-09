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Путин поручил оценить необходимость помощи военных в тушении лесных пожаров
Путин поручил оценить необходимость помощи военных в тушении лесных пожаров - РИА Новости, 09.08.2021
Путин поручил оценить необходимость помощи военных в тушении лесных пожаров
Правительство России совместно с Минобороны должны до 15 августа оценить, нужна ли дополнительная помощь военных в тушении пожаров в регионах, соответствующий... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:59
2021-08-09T16:59
общество
сергей шойгу
владимир путин
михаил мишустин
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Правительство России совместно с Минобороны должны до 15 августа оценить, нужна ли дополнительная помощь военных в тушении пожаров в регионах, соответствующий перечень поручений президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с Минобороны России провести оценку необходимости дополнительного привлечения сил и средств Минобороны России к ликвидации природных пожаров на территориях субъектов Российской Федерации, в которых сложилась сложная лесопожарная обстановка, и по результатам ее проведения принять соответствующие решения", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 15 августа 2021 года, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.
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общество, сергей шойгу, владимир путин, михаил мишустин, россия, природные пожары в россии
16:59 09.08.2021
 
Путин поручил оценить необходимость помощи военных в тушении лесных пожаров

Президент Путин поручил оценить необходимость помощи военных в тушении лесных пожаров в регионах

© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Правительство России совместно с Минобороны должны до 15 августа оценить, нужна ли дополнительная помощь военных в тушении пожаров в регионах, соответствующий перечень поручений президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Минобороны России провести оценку необходимости дополнительного привлечения сил и средств Минобороны России к ликвидации природных пожаров на территориях субъектов Российской Федерации, в которых сложилась сложная лесопожарная обстановка, и по результатам ее проведения принять соответствующие решения", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения – 15 августа 2021 года, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 22:43
В Мордовии военные самолеты выполнили 17 вылетов для тушения пожара
 
ОбществоСергей ШойгуВладимир ПутинМихаил МишустинРоссияПриродные пожары в России
 
 
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