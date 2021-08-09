https://ria.ru/20210809/pozhary-1745076678.html

Путин поручил выделить средства из резервного фонда на тушение пожаров

Путин поручил выделить средства из резервного фонда на тушение пожаров - РИА Новости, 09.08.2021

Путин поручил выделить средства из резервного фонда на тушение пожаров

Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября выделить из резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в РФ и технику для этого,... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:36

2021-08-09T16:36

2021-08-09T16:52

россия

владимир путин

михаил мишустин

резервный фонд рф

пожары

природные пожары в россии

авиация

челябинская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052579_0:219:3252:2048_1920x0_80_0_0_fd11189ee24f252ec099ea8368d67201.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября выделить из резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в РФ и технику для этого, сообщается на сайте Кремля.Срок исполнения - 1 сентября 2021 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября доложить об увеличении финансирования регионов для пожарной безопасности на землях лесного фонда и тушения лесных пожаров, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ определить подходы к разграничению полномочий в области лесных отношений и финансированию расходов, связанных с реализацией этих полномочий, а также представить предложения: об увеличении объема бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов в форме субвенций для реализации субъектами РФ переданных им полномочий РФ, в том числе по осуществлению мер пожарной безопасности на землях лесного фонда и тушению лесных пожаров", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября оказать помощь россиянам, пострадавшим от природных пожаров, включая выплату пособий и компенсаций, ремонт, новое жилье, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Республики Карелия, Республики Саха (Якутия) и Челябинской области принять меры по оказанию гражданам, признанным пострадавшими в результате природных пожаров в 2021 году, необходимой помощи, включая выплату единовременных пособий и компенсаций, капитальный ремонт поврежденного жилья, строительство нового жилья взамен утраченного и (или) приобретение нового жилья. Срок – 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, глава Якутии Айсен Николаев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 октября о решении по созданию на Дальнем Востоке межрегионального центра авиационной охраны лесов от пожаров, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ принять решения, направленные на создание на территории Дальневосточного федерального округа межрегионального центра авиационной охраны лесов от пожаров. Доклад – до 1 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210809/pozhar-1744992518.html

https://ria.ru/20210803/pozhar-1744191539.html

россия

челябинская область

республика карелия

дальний восток

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, михаил мишустин, резервный фонд рф, пожары, природные пожары в россии, авиация, челябинская область, республика карелия, артур парфенчиков, айсен николаев, алексей текслер, дальний восток, республика саха (якутия)