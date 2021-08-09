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Путин поручил выделить средства из резервного фонда на тушение пожаров
Путин поручил выделить средства из резервного фонда на тушение пожаров - РИА Новости, 09.08.2021
Путин поручил выделить средства из резервного фонда на тушение пожаров
Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября выделить из резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в РФ и технику для этого,... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:36
2021-08-09T16:52
россия
владимир путин
михаил мишустин
резервный фонд рф
пожары
природные пожары в россии
авиация
челябинская область
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября выделить из резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в РФ и технику для этого, сообщается на сайте Кремля.Срок исполнения - 1 сентября 2021 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября доложить об увеличении финансирования регионов для пожарной безопасности на землях лесного фонда и тушения лесных пожаров, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ определить подходы к разграничению полномочий в области лесных отношений и финансированию расходов, связанных с реализацией этих полномочий, а также представить предложения: об увеличении объема бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов в форме субвенций для реализации субъектами РФ переданных им полномочий РФ, в том числе по осуществлению мер пожарной безопасности на землях лесного фонда и тушению лесных пожаров", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября оказать помощь россиянам, пострадавшим от природных пожаров, включая выплату пособий и компенсаций, ремонт, новое жилье, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Республики Карелия, Республики Саха (Якутия) и Челябинской области принять меры по оказанию гражданам, признанным пострадавшими в результате природных пожаров в 2021 году, необходимой помощи, включая выплату единовременных пособий и компенсаций, капитальный ремонт поврежденного жилья, строительство нового жилья взамен утраченного и (или) приобретение нового жилья. Срок – 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, глава Якутии Айсен Николаев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 октября о решении по созданию на Дальнем Востоке межрегионального центра авиационной охраны лесов от пожаров, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ принять решения, направленные на создание на территории Дальневосточного федерального округа межрегионального центра авиационной охраны лесов от пожаров. Доклад – до 1 октября 2021 года", - говорится в сообщении.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, резервный фонд рф, пожары, природные пожары в россии, авиация, челябинская область, республика карелия, артур парфенчиков, айсен николаев, алексей текслер, дальний восток, республика саха (якутия)
16:36 09.08.2021 (обновлено: 16:52 09.08.2021)
 
Путин поручил выделить средства из резервного фонда на тушение пожаров

Президент Путин поручил до 1 сентября выделить из резервного фонда деньги на тушение лесных пожаров

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября выделить из резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в РФ и технику для этого, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ... обеспечить выделение из резервного фонда правительства РФ дополнительных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров в субъектах Российской Федерации и по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем авиационного патрулирования лесов, а также на обеспечение субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения - 1 сентября 2021 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября доложить об увеличении финансирования регионов для пожарной безопасности на землях лесного фонда и тушения лесных пожаров, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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МЧС рассказало о ситуации с пожаром в Мордовском заповеднике
"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ определить подходы к разграничению полномочий в области лесных отношений и финансированию расходов, связанных с реализацией этих полномочий, а также представить предложения: об увеличении объема бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов в форме субвенций для реализации субъектами РФ переданных им полномочий РФ, в том числе по осуществлению мер пожарной безопасности на землях лесного фонда и тушению лесных пожаров", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября оказать помощь россиянам, пострадавшим от природных пожаров, включая выплату пособий и компенсаций, ремонт, новое жилье, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
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"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Республики Карелия, Республики Саха (Якутия) и Челябинской области принять меры по оказанию гражданам, признанным пострадавшими в результате природных пожаров в 2021 году, необходимой помощи, включая выплату единовременных пособий и компенсаций, капитальный ремонт поврежденного жилья, строительство нового жилья взамен утраченного и (или) приобретение нового жилья. Срок – 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.
Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, глава Якутии Айсен Николаев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 октября о решении по созданию на Дальнем Востоке межрегионального центра авиационной охраны лесов от пожаров, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ принять решения, направленные на создание на территории Дальневосточного федерального округа межрегионального центра авиационной охраны лесов от пожаров. Доклад – до 1 октября 2021 года", - говорится в сообщении.
Огонь и густой смог с запахом гари: лесные пожары в Якутии
© AP Photo / Ivan Nikiforov

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

Лесной пожар в Якутии
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
© AP Photo / Alexey Vasilyev

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© REUTERS / Roman Kutukov

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

Лесной пожар в Якутии
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
© REUTERS / Roman Kutukov

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

Пожарные тушат лесной пожар в Якутии
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

Самолёт Бе-200ЧС во время тушения лесных пожаров в Якутии
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

На месте тушения лесных пожаров в Якутии
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

Смог, вызванный лесными пожарами, в городе Якутске
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесных пожаров в Якутии
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© AP Photo / Alexey Vasilyev

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

Лесной пожар в Якутии
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

Лесной пожар в Якутии
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexey Vasilyev

Тушение лесных пожаров в Якутии.

Люди копают траншеи во время тушения лесных пожаров в Якутии
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинРезервный фонд РФпожарыПриродные пожары в РоссииАвиацияЧелябинская областьРеспублика КарелияАртур ПарфенчиковАйсен НиколаевАлексей ТекслерДальний ВостокРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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