https://ria.ru/20210809/pozhar-1745077577.html

Путин поручил до сентября помочь пострадавшим от природных пожаров

Путин поручил до сентября помочь пострадавшим от природных пожаров - РИА Новости, 09.08.2021

Путин поручил до сентября помочь пострадавшим от природных пожаров

Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября оказать помощь россиянам, пострадавшим от природных пожаров, включая выплату пособий и компенсаций,... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:44

2021-08-09T16:44

2021-08-09T18:56

общество

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742233226_0:92:3315:1956_1920x0_80_0_0_8959cede42faf8a73b47e6f78442e72f.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября оказать помощь россиянам, пострадавшим от природных пожаров, включая выплату пособий и компенсаций, ремонт, новое жилье, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Республики Карелия, Республики Саха (Якутия) и Челябинской области принять меры по оказанию гражданам, признанным пострадавшими в результате природных пожаров в 2021 году, необходимой помощи, включая выплату единовременных пособий и компенсаций, капитальный ремонт поврежденного жилья, строительство нового жилья взамен утраченного и (или) приобретение нового жилья. Срок — 1 сентября 2021 года", — говорится в сообщении.Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Карелии Артур Парфенчиков, глава Якутии Айсен Николаев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

https://ria.ru/20210809/pozhar-1744992518.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, россия