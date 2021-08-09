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Путин поручил до сентября помочь пострадавшим от природных пожаров
Путин поручил до сентября помочь пострадавшим от природных пожаров - РИА Новости, 09.08.2021
Путин поручил до сентября помочь пострадавшим от природных пожаров
Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября оказать помощь россиянам, пострадавшим от природных пожаров, включая выплату пособий и компенсаций,... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:44
2021-08-09T16:44
2021-08-09T18:56
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября оказать помощь россиянам, пострадавшим от природных пожаров, включая выплату пособий и компенсаций, ремонт, новое жилье, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Республики Карелия, Республики Саха (Якутия) и Челябинской области принять меры по оказанию гражданам, признанным пострадавшими в результате природных пожаров в 2021 году, необходимой помощи, включая выплату единовременных пособий и компенсаций, капитальный ремонт поврежденного жилья, строительство нового жилья взамен утраченного и (или) приобретение нового жилья. Срок — 1 сентября 2021 года", — говорится в сообщении.Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Карелии Артур Парфенчиков, глава Якутии Айсен Николаев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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общество, владимир путин, россия
16:44 09.08.2021 (обновлено: 18:56 09.08.2021)
Путин поручил до сентября помочь пострадавшим от природных пожаров
Президент России Путин поручил до 1 сентября оказать помощь пострадавшим от природных пожаров