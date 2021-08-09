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На акции протеста в Лондоне пострадал полицейский
На акции протеста в Лондоне пострадал полицейский - РИА Новости, 09.08.2021
На акции протеста в Лондоне пострадал полицейский
Полицейский пострадал в ходе протестов против вакцинации в Лондоне, сообщил Скотленд-Ярд в Twitter. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T22:49
2021-08-09T22:49
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великобритания
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 9 авг – РИА Новости. Полицейский пострадал в ходе протестов против вакцинации в Лондоне, сообщил Скотленд-Ярд в Twitter.Ранее протестующие против вакцинации от коронавируса и санитарных ограничений прошли по центру Лондона к зданию телеканала Би-би-си, раздавая листовки и выкрикивая лозунги. Сильный дождь вынудил большую часть участников протеста разойтись."Демонстранты, которые находились у коммерческого помещения на улице Портленд-плейс, разошлись без происшествий и арестов. Офицер полиции получил легкую травму лица во время демонстрации в районе Уайт-сити, это будет расследовано", - отметили в полиции.
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в мире, лондон, великобритания, коронавирус covid-19
22:49 09.08.2021
 
На акции протеста в Лондоне пострадал полицейский

Скотленд-Ярд: полицейский пострадал в ходе протестов против вакцинации и ограничений в Лондоне

© AP Photo / Lefteris PitarakisБританские полицейские в Лондоне. Архивное фото
Британские полицейские в Лондоне. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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ЛОНДОН, 9 авг – РИА Новости. Полицейский пострадал в ходе протестов против вакцинации в Лондоне, сообщил Скотленд-Ярд в Twitter.
Ранее протестующие против вакцинации от коронавируса и санитарных ограничений прошли по центру Лондона к зданию телеканала Би-би-си, раздавая листовки и выкрикивая лозунги. Сильный дождь вынудил большую часть участников протеста разойтись.
"Демонстранты, которые находились у коммерческого помещения на улице Портленд-плейс, разошлись без происшествий и арестов. Офицер полиции получил легкую травму лица во время демонстрации в районе Уайт-сити, это будет расследовано", - отметили в полиции.
 
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