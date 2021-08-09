https://ria.ru/20210809/politseyskiy-1745122055.html

На акции протеста в Лондоне пострадал полицейский

На акции протеста в Лондоне пострадал полицейский - РИА Новости, 09.08.2021

На акции протеста в Лондоне пострадал полицейский

Полицейский пострадал в ходе протестов против вакцинации в Лондоне, сообщил Скотленд-Ярд в Twitter. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T22:49

2021-08-09T22:49

2021-08-09T22:49

в мире

лондон

великобритания

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/103253/95/1032539508_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9cffd5b87184317d77e296db1c666352.jpg

ЛОНДОН, 9 авг – РИА Новости. Полицейский пострадал в ходе протестов против вакцинации в Лондоне, сообщил Скотленд-Ярд в Twitter.Ранее протестующие против вакцинации от коронавируса и санитарных ограничений прошли по центру Лондона к зданию телеканала Би-би-си, раздавая листовки и выкрикивая лозунги. Сильный дождь вынудил большую часть участников протеста разойтись."Демонстранты, которые находились у коммерческого помещения на улице Портленд-плейс, разошлись без происшествий и арестов. Офицер полиции получил легкую травму лица во время демонстрации в районе Уайт-сити, это будет расследовано", - отметили в полиции.

лондон

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, лондон, великобритания, коронавирус covid-19