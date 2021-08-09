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Подмосковье вошло в пятерку лидеров по индексу развития турпотенциала
Подмосковье вошло в пятерку лидеров по индексу развития турпотенциала - РИА Новости, 09.08.2021
Подмосковье вошло в пятерку лидеров по индексу развития турпотенциала
Московская область попала в число лидеров по индексу развития туристического потенциала регионов РФ, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:59
2021-08-09T13:59
2021-08-09T13:59
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Московская область попала в число лидеров по индексу развития туристического потенциала регионов РФ, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья."В рейтинге регионов России по индексу развития туристического потенциала Московская область вошла в число лидеров, заняв пятое место с индексом, равным 5,8", - говорится в сообщении.Отмечается, что в топ-5 российских регионов также вошли Краснодарский край с индексом 7,0, Крым (6,9), Татарстан (6,8), Ярославская область (6,2). Согласно результатам исследования, общие затраты российских туристов за год снизились с 2,8 миллиарда рублей до 1,7 миллиарда рублей, а средняя продолжительность отдыха выросла с четырех до шести дней.В пресс-службе отметили, что пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в туристическую отрасль в 2020-2021 годах, поэтому в качестве сопоставимых данных для расчета индекса были взяты показатели за 11 месяцев с июня 2020 года по апрель 2021 года.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Московская область
попала в число лидеров по индексу развития туристического потенциала регионов РФ, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.
"В рейтинге регионов России по индексу развития туристического потенциала Московская область вошла в число лидеров, заняв пятое место с индексом, равным 5,8", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в топ-5 российских регионов также вошли Краснодарский край с индексом 7,0, Крым (6,9), Татарстан (6,8), Ярославская область (6,2). Согласно результатам исследования, общие затраты российских туристов за год снизились с 2,8 миллиарда рублей до 1,7 миллиарда рублей, а средняя продолжительность отдыха выросла с четырех до шести дней.
"Индекс рассчитывается на основе трех показателей. Первый - доля чистой прибыли туристического бизнеса региона от чистой прибыли туристического бизнеса по стране в целом. Второй - доля занятости в туристическом секторе от общей занятости в регионе. Третий - уровень заработной платы в туристическом секторе относительно средней заработной платы в регионе", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в туристическую отрасль в 2020-2021 годах, поэтому в качестве сопоставимых данных для расчета индекса были взяты показатели за 11 месяцев с июня 2020 года по апрель 2021 года.