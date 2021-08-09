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Расторгуев и Машков стали членами штаба поддержки "Единой России"
Расторгуев и Машков стали членами штаба поддержки "Единой России" - РИА Новости, 09.08.2021
Расторгуев и Машков стали членами штаба поддержки "Единой России"
Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев и народный артист России Владимир Машков одними из первых получили удостоверения членства в федеральном штабе... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T18:38
2021-08-09T18:38
общество
москва
николай расторгуев
единая россия
госдума рф
владимир машков
любэ
александр карелин
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев и народный артист России Владимир Машков одними из первых получили удостоверения членства в федеральном штабе общественной поддержки партии "Единая Россия", удостоверения вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Единая Россия" в понедельник официально открыла штаб общественной поддержки в цифровом деловом пространстве на Покровке, аналогичные штабы планируют создать во всех регионах РФ, рассказал руководитель федерального штаба общественной поддержки "Единой России", сенатор, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин."Я попрошу сейчас (министра обороны - ред.) вручить первые удостоверения участникам штаба общественной поддержки... Народный артист РФ Николай Вячеславович Расторгуев",- объявил Карелин на церемонии открытия штаба.Удостоверение участника штаба также получил Машков, который представляет "Единую Россию" в списке на выборах в Госдуму от Москвы.
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общество, москва, николай расторгуев, единая россия, госдума рф, владимир машков, любэ, александр карелин, россия
18:38 09.08.2021
 
Расторгуев и Машков стали членами штаба поддержки "Единой России"

Лидер "Любэ" Расторгуев и актер Машков получили удостоверения членов штаба поддержки "Единой России"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев и народный артист России Владимир Машков одними из первых получили удостоверения членства в федеральном штабе общественной поддержки партии "Единая Россия", удостоверения вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Единая Россия" в понедельник официально открыла штаб общественной поддержки в цифровом деловом пространстве на Покровке, аналогичные штабы планируют создать во всех регионах РФ, рассказал руководитель федерального штаба общественной поддержки "Единой России", сенатор, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.
"Я попрошу сейчас (министра обороны - ред.) вручить первые удостоверения участникам штаба общественной поддержки... Народный артист РФ Николай Вячеславович Расторгуев",- объявил Карелин на церемонии открытия штаба.
Удостоверение участника штаба также получил Машков, который представляет "Единую Россию" в списке на выборах в Госдуму от Москвы.
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ОбществоМоскваНиколай РасторгуевЕдиная РоссияГосдума РФВладимир МашковЛюбэАлександр КарелинРоссия
 
 
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