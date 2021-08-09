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Пешеходные переходы у детсадов и школ МО обезопасят к концу августа
Пешеходные переходы у детсадов и школ МО обезопасят к концу августа - РИА Новости, 09.08.2021
Пешеходные переходы у детсадов и школ МО обезопасят к концу августа
Пешеходные переходы сделают полностью безопасными около детских садов, школ и колледжей Московской области до 25 августа. Всего будет охвачено 2,6 тысячи... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T19:06
2021-08-09T19:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пешеходные переходы сделают полностью безопасными около детских садов, школ и колледжей Московской области до 25 августа. Всего будет охвачено 2,6 тысячи учреждений. Об этом сообщил телеканал "360".Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик заявил, что работы будут проведены в рамках президентского проекта "Безопасные и качественные дороги". В частности, появится 65 "лежачих полицейских" и будет обновлена разметка. Также установят более 130 дорожных знаков и 50 светофоров.Проверка всех пешеходных переходов проходит совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и членами родительских комитетов. В целях безопасности в навигатор добавили учебные заведения, чтобы предупреждать водителей, где нужно снизить скорость и быть более внимательными.
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московская область (подмосковье), алексей гержик
19:06 09.08.2021
 

Пешеходные переходы у детсадов и школ МО обезопасят к концу августа

© РИА Новости / Марина ЛысцеваЗнак пешеходного перехода
Знак пешеходного перехода - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пешеходные переходы сделают полностью безопасными около детских садов, школ и колледжей Московской области до 25 августа. Всего будет охвачено 2,6 тысячи учреждений. Об этом сообщил телеканал "360".
Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик заявил, что работы будут проведены в рамках президентского проекта "Безопасные и качественные дороги". В частности, появится 65 "лежачих полицейских" и будет обновлена разметка. Также установят более 130 дорожных знаков и 50 светофоров.
"Построят и 45 километров тротуаров, которые находятся рядом с учебными заведениями", – добавил Гержик.
Проверка всех пешеходных переходов проходит совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и членами родительских комитетов. В целях безопасности в навигатор добавили учебные заведения, чтобы предупреждать водителей, где нужно снизить скорость и быть более внимательными.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей Гержик
 
 
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