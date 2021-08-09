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Пешеходные переходы у детсадов и школ МО обезопасят к концу августа

Пешеходные переходы у детсадов и школ МО обезопасят к концу августа - РИА Новости, 09.08.2021

Пешеходные переходы у детсадов и школ МО обезопасят к концу августа

Пешеходные переходы сделают полностью безопасными около детских садов, школ и колледжей Московской области до 25 августа. Всего будет охвачено 2,6 тысячи... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T19:06

2021-08-09T19:06

2021-08-09T19:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей гержик

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пешеходные переходы сделают полностью безопасными около детских садов, школ и колледжей Московской области до 25 августа. Всего будет охвачено 2,6 тысячи учреждений. Об этом сообщил телеканал "360".Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик заявил, что работы будут проведены в рамках президентского проекта "Безопасные и качественные дороги". В частности, появится 65 "лежачих полицейских" и будет обновлена разметка. Также установят более 130 дорожных знаков и 50 светофоров.Проверка всех пешеходных переходов проходит совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и членами родительских комитетов. В целях безопасности в навигатор добавили учебные заведения, чтобы предупреждать водителей, где нужно снизить скорость и быть более внимательными.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), алексей гержик