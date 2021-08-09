https://ria.ru/20210809/otnosheniya-1745027274.html

Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии с Украиной

Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии с Украиной - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политические отношения Киева и Минска находятся "в самой низкой точке", чего не скажешь об экономических... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T12:50

2021-08-09T12:50

2021-08-09T12:52

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украина

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политические отношения Киева и Минска находятся "в самой низкой точке", чего не скажешь об экономических отношениях."Белорусско-украинские политические отношения, чего пока не скажешь об экономических, находятся в самой низкой точке. Причины вы знаете. Я говорил, что наверху мы тут шумим, такие наши отношения. Но мы ведем диалог", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.Отношения Киева и Минска ухудшились тогда, когда МИД Украины после проведения инаугурации Лукашенко, победившего на выборах главы в Белоруссии в шестой раз, заявил, что не считает его легитимным президентом. Кабинет министров Украины инициировал введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко, который занимает должность его советника по вопросам нацбезопасности. Президент Белоруссии обвинял украинские власти во вмешательстве во внутренние дела, Киев эти заявления опровергает.В начале июля Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в республику поступает "огромное количество оружия". Украинская госпогранслужба в ответ проинформировала, что за последние полгода число задержанного на границе оружия сократилось с обеих сторон.

https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745023861.html

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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко