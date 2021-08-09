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Минфин отчитался о расходах бюджета на нацпроекты
Минфин отчитался о расходах бюджета на нацпроекты - РИА Новости, 09.08.2021
Минфин отчитался о расходах бюджета на нацпроекты
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 августа 2021 года, по предварительным данным, исполнены на 1,2 триллиона рублей, или 50,4% РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:18
2021-08-09T11:18
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 августа 2021 года, по предварительным данным, исполнены на 1,2 триллиона рублей, или 50,4% от годового плана, сообщил Минфин РФ."По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 августа 2021 года - составило 1 200,9 млрд рублей или 50,4% от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении.Лидерами по расходованию средств за семь месяцев стали нацпроекты "Здравоохранение" (72,1%), "Демография" (66%), "Производительность труда" (57,9%) и "Наука и университеты" (51,5%).Исполнение расходов по остальным нацпроектам составляет менее 50% от годового плана: "Жилье и городская среда" - 47,9%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 46,9%, "Безопасные качественные дороги" - 46,4%, "Культура" - 43,3%, Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) – 38,1%, "Международная кооперация и экспорт" - 34,2%, "Экология" - 26,1%, "Образование" - 25,5%.При этом антилидером стал нацпроект "Цифровая экономика Российской Федерации" с исполнением расходов на уровне 16,7%.
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия
11:18 09.08.2021
 
Минфин отчитался о расходах бюджета на нацпроекты

Минфин: расходы федерального бюджета на нацпроекты исполнены наполовину

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 августа 2021 года, по предварительным данным, исполнены на 1,2 триллиона рублей, или 50,4% от годового плана, сообщил Минфин РФ.
"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 августа 2021 года - составило 1 200,9 млрд рублей или 50,4% от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении.
Лидерами по расходованию средств за семь месяцев стали нацпроекты "Здравоохранение" (72,1%), "Демография" (66%), "Производительность труда" (57,9%) и "Наука и университеты" (51,5%).
Исполнение расходов по остальным нацпроектам составляет менее 50% от годового плана: "Жилье и городская среда" - 47,9%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 46,9%, "Безопасные качественные дороги" - 46,4%, "Культура" - 43,3%, Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) – 38,1%, "Международная кооперация и экспорт" - 34,2%, "Экология" - 26,1%, "Образование" - 25,5%.
При этом антилидером стал нацпроект "Цифровая экономика Российской Федерации" с исполнением расходов на уровне 16,7%.
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ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Россия
 
 
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