https://ria.ru/20210809/natsproekty-1745007544.html

Минфин отчитался о расходах бюджета на нацпроекты

Минфин отчитался о расходах бюджета на нацпроекты - РИА Новости, 09.08.2021

Минфин отчитался о расходах бюджета на нацпроекты

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 августа 2021 года, по предварительным данным, исполнены на 1,2 триллиона рублей, или 50,4% РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:18

2021-08-09T11:18

2021-08-09T11:18

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 августа 2021 года, по предварительным данным, исполнены на 1,2 триллиона рублей, или 50,4% от годового плана, сообщил Минфин РФ."По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 августа 2021 года - составило 1 200,9 млрд рублей или 50,4% от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении.Лидерами по расходованию средств за семь месяцев стали нацпроекты "Здравоохранение" (72,1%), "Демография" (66%), "Производительность труда" (57,9%) и "Наука и университеты" (51,5%).Исполнение расходов по остальным нацпроектам составляет менее 50% от годового плана: "Жилье и городская среда" - 47,9%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 46,9%, "Безопасные качественные дороги" - 46,4%, "Культура" - 43,3%, Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) – 38,1%, "Международная кооперация и экспорт" - 34,2%, "Экология" - 26,1%, "Образование" - 25,5%.При этом антилидером стал нацпроект "Цифровая экономика Российской Федерации" с исполнением расходов на уровне 16,7%.

https://sn.ria.ru/20210430/obrazovanie-1730678655.html

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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия