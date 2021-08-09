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В Петербурге задержали телефонных мошенников, обманувших более 50 человек
В Петербурге задержали телефонных мошенников, обманувших более 50 человек - РИА Новости, 09.08.2021
В Петербурге задержали телефонных мошенников, обманувших более 50 человек
Полицейские задержали троих человек в Санкт-Петербурге, которые представлялись по телефону сотрудниками службы безопасности банка и похищали деньги, убеждая... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T09:49
2021-08-09T09:49
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Полицейские задержали троих человек в Санкт-Петербурге, которые представлялись по телефону сотрудниками службы безопасности банка и похищали деньги, убеждая перевести сумму на свои банковские карты, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."Полиция пресекла деятельность организованной группы "телефонных" мошенников. Действовали мошенники по стандартной схеме: представлялись сотрудниками безопасности банка и похищали денежные средства граждан путем перевода на подконтрольные банковские карты", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что задержанная женщина в возрасте 21 года, которая была организатором группы, обзванивала людей с подменных номеров и убеждала их переводить деньги. Уточняется, что двое мужчин обналичивали средства в банкоматах. Общая сумма похищенного составила около 7 миллионов рублей, следствие установило не менее 50 потерпевших, пояснили в ГУМВД.В сообщении добавляется, что было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). В отношении задержанных избрана подписка о невыезде, отметили в пресс-службе.
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происшествия, санкт-петербург
09:49 09.08.2021
 
В Петербурге задержали телефонных мошенников, обманувших более 50 человек

В Петербурге задержали "телефонных" мошенников, похитивших около семи миллионов рублей

© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Полицейские задержали троих человек в Санкт-Петербурге, которые представлялись по телефону сотрудниками службы безопасности банка и похищали деньги, убеждая перевести сумму на свои банковские карты, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Полиция пресекла деятельность организованной группы "телефонных" мошенников. Действовали мошенники по стандартной схеме: представлялись сотрудниками безопасности банка и похищали денежные средства граждан путем перевода на подконтрольные банковские карты", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что задержанная женщина в возрасте 21 года, которая была организатором группы, обзванивала людей с подменных номеров и убеждала их переводить деньги. Уточняется, что двое мужчин обналичивали средства в банкоматах. Общая сумма похищенного составила около 7 миллионов рублей, следствие установило не менее 50 потерпевших, пояснили в ГУМВД.
В сообщении добавляется, что было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). В отношении задержанных избрана подписка о невыезде, отметили в пресс-службе.
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