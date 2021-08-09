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Союзное государство
https://ria.ru/20210809/minoborony-1745017493.html
Лукашенко ответил на вопрос о совместном Минобороны России и Белоруссии
Лукашенко ответил на вопрос о совместном Минобороны России и Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко ответил на вопрос о совместном Минобороны России и Белоруссии
Белоруссии и России рано создавать союзное министерство обороны, поскольку стороны к этому не готовы, прежде нужно принять конституцию Союзного государства,... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T12:03
2021-08-09T12:22
минск
москва
союзное государство
белоруссия
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр лукашенко
министерство обороны белоруссии
россия
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Белоруссии и России рано создавать союзное министерство обороны, поскольку стороны к этому не готовы, прежде нужно принять конституцию Союзного государства, заявил в понедельник белорусский президент Александр Лукашенко."Зачем сегодня создавать - впереди лошади телегу ставить - союзное министерство обороны? Не только мы, Россия к этому не готова. И это почему телега впереди лошади? Потому что начинать надо с единого закона – конституции, и там все должно быть прописано. Мы это не сделали, родилось и выросло целое поколение за эти годы, они уже несколько по-другому – да не несколько, а серьезно (по-другому – ред.) думают", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.Белорусский лидер также обратил внимание, что в республике никто не выступает против России и союза с Россией, кроме "очумелых (оппозиционеров – ред.), которые сбежали". "Все за (поддерживают союз – ред.)", - добавил Лукашенко.
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минск, москва, белоруссия, министерство обороны рф (минобороны рф), александр лукашенко, министерство обороны белоруссии, россия
12:03 09.08.2021 (обновлено: 12:22 09.08.2021)
 
Лукашенко ответил на вопрос о совместном Минобороны России и Белоруссии

Президент Лукашенко: рано создавать союзное Минобороны, ни Минск, ни Москва к этому не готовы

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Белоруссии и России рано создавать союзное министерство обороны, поскольку стороны к этому не готовы, прежде нужно принять конституцию Союзного государства, заявил в понедельник белорусский президент Александр Лукашенко.
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"Зачем сегодня создавать - впереди лошади телегу ставить - союзное министерство обороны? Не только мы, Россия к этому не готова. И это почему телега впереди лошади? Потому что начинать надо с единого закона – конституции, и там все должно быть прописано. Мы это не сделали, родилось и выросло целое поколение за эти годы, они уже несколько по-другому – да не несколько, а серьезно (по-другому – ред.) думают", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.
Белорусский лидер также обратил внимание, что в республике никто не выступает против России и союза с Россией, кроме "очумелых (оппозиционеров – ред.), которые сбежали". "Все за (поддерживают союз – ред.)", - добавил Лукашенко.
 
Союзное государствоМинскМоскваБелоруссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Александр ЛукашенкоМинистерство обороны БелоруссииРоссия
 
 
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