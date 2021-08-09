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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210809/maksim-1745052636.html
МакSим опубликовала первый пост после выхода из комы
МакSим опубликовала первый пост после выхода из комы - РИА Новости, 09.08.2021
МакSим опубликовала первый пост после выхода из комы
Певица МакSим опубликовала первый пост на своей странице в инстаграме после выхода из комы. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:43
2021-08-09T15:46
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шоубиз
новости культуры
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Певица МакSим опубликовала первый пост на своей странице в инстаграме после выхода из комы.Артистка подтвердила, что сегодня ее переводят из реанимации в обычную палату, и поблагодарила медиков, а также всех, кто за нее переживал."Когда врачи спросили меня, сколько, по моему мнению, я пролежала в коме, я сказала: "Два дня". &lt;…&gt; Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света", — написала она.Несколько недель МакSим была в искусственной коме в тяжелом состоянии. Певицу подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, при этом тест на коронавирус был отрицательным. В начале августа представительница артистки сообщила, что она в сознании и идет на поправку.МакSим — российская певица и автор песен. Известность приобрела в середине 2000-х после выхода альбома "Трудный возраст".
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общество, шоу-бизнес, новости культуры, макsим (марина абросимова)
14:43 09.08.2021 (обновлено: 15:46 09.08.2021)
 
МакSим опубликовала первый пост после выхода из комы

Певица МакSим опубликовала первый пост в инстаграме после выхода из комы

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Певица МакSим опубликовала первый пост на своей странице в инстаграме после выхода из комы.
Артистка подтвердила, что сегодня ее переводят из реанимации в обычную палату, и поблагодарила медиков, а также всех, кто за нее переживал.
"Когда врачи спросили меня, сколько, по моему мнению, я пролежала в коме, я сказала: "Два дня". <…> Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света", — написала она.
Несколько недель МакSим была в искусственной коме в тяжелом состоянии. Певицу подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, при этом тест на коронавирус был отрицательным. В начале августа представительница артистки сообщила, что она в сознании и идет на поправку.
МакSим — российская певица и автор песен. Известность приобрела в середине 2000-х после выхода альбома "Трудный возраст".
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 10:40Шоубиз
Певица МакSим полностью пришла в себя
 
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