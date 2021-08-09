https://ria.ru/20210809/lnr-1744992094.html

В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки

В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки - РИА Новости, 09.08.2021

В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T09:20

2021-08-09T09:20

2021-08-09T09:20

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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщали, что украинские силовики 7 августа три раза открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки (8 августа) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольному ЛНР поселку Золотое-5, используя противотанковые управляемые ракеты.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/druzhba-1744804144.html

украина

луганская народная республика

донбасс

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в мире, украина, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр