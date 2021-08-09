https://ria.ru/20210809/kontrakty-1745055421.html
В Тюменской области за 7 месяцев заключено более 430 социальных контрактов
В Тюменской области за 7 месяцев заключено более 430 социальных контрактов - РИА Новости, 09.08.2021
В Тюменской области за 7 месяцев заключено более 430 социальных контрактов
В Тюменской области с января по июль 2021 года заключено более 430 социальных контрактов на общую сумму более 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:55
2021-08-09T14:55
2021-08-09T14:55
тюменская область
общество
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 9 авг – РИА Новости. В Тюменской области с января по июль 2021 года заключено более 430 социальных контрактов на общую сумму более 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.Социальный контракт - это соглашение между органом социальной защиты населения и гражданином, в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязан оказать гражданину государственную социальную помощь, а гражданин обязуется реализовать разработанные им мероприятия для преодоления трудной жизненной ситуации.Данная помощь оказывается по четырем направлениям — поиск работы, развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, развитие личного подсобного хозяйства, выплаты на первоочередные нужды многодетным семьям, в которых воспитываются пять и более детей в возрасте до 18 лет.По словам заместителя директора департамента соцразвития Тюменской области Ирины Ожогиной, помощь гражданам, ищущим работу, — это одно из самых перспективных направлений программы социального контракта. "Это эффективное готовое решение для граждан с низким доходом, которое подразумевает два вида поддержки — оплату за счет социального контракта переобучения или повышения квалификации, а также денежные выплаты. Задача социального контракта в данном случае — помочь человеку найти работу в том месте, где живет его семья", — цитирует пресс-служба Ожогину.В приоритетном порядке в рамках социального контракта помощь по поиску работы оказывается семьям с детьми. Социальный контракт по данному направлению заключается на срок не более 9 месяцев. Помощь оказывается в размере прожиточного минимума (в 2021 году — 12 196 рублей) в первый месяц после заключения социального контракта, а также ежемесячно в течение трех месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства.Если человеку необходимо профессиональное обучение, то по социальному контракту можно получить компенсацию стоимости курса обучения (максимум 30 тысяч рублей), а также ежемесячную выплату в размере половины прожиточного минимума (в 2021 году — 6 098 рублей) на период обучения (но не более трех месяцев).Государственная социальная помощь предоставляется в денежной форме безвозмездно. Данная помощь предоставляется в Тюменской области с 2006 года, с 2010 года — на основании социального контракта. Всего с 2006 года помощь получили около 9 тысяч малоимущих семей.
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общество, тюменская область
ТЮМЕНЬ, 9 авг – РИА Новости.
В Тюменской области
с января по июль 2021 года заключено более 430 социальных контрактов на общую сумму более 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
Социальный контракт - это соглашение между органом социальной защиты населения и гражданином, в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязан оказать гражданину государственную социальную помощь, а гражданин обязуется реализовать разработанные им мероприятия для преодоления трудной жизненной ситуации.
Данная помощь оказывается по четырем направлениям — поиск работы, развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, развитие личного подсобного хозяйства, выплаты на первоочередные нужды многодетным семьям, в которых воспитываются пять и более детей в возрасте до 18 лет.
По словам заместителя директора департамента соцразвития Тюменской области Ирины Ожогиной, помощь гражданам, ищущим работу, — это одно из самых перспективных направлений программы социального контракта. "Это эффективное готовое решение для граждан с низким доходом, которое подразумевает два вида поддержки — оплату за счет социального контракта переобучения или повышения квалификации, а также денежные выплаты. Задача социального контракта в данном случае — помочь человеку найти работу в том месте, где живет его семья", — цитирует пресс-служба Ожогину.
В приоритетном порядке в рамках социального контракта помощь по поиску работы оказывается семьям с детьми. Социальный контракт по данному направлению заключается на срок не более 9 месяцев. Помощь оказывается в размере прожиточного минимума (в 2021 году — 12 196 рублей) в первый месяц после заключения социального контракта, а также ежемесячно в течение трех месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства.
Если человеку необходимо профессиональное обучение, то по социальному контракту можно получить компенсацию стоимости курса обучения (максимум 30 тысяч рублей), а также ежемесячную выплату в размере половины прожиточного минимума (в 2021 году — 6 098 рублей) на период обучения (но не более трех месяцев).
Государственная социальная помощь предоставляется в денежной форме безвозмездно. Данная помощь предоставляется в Тюменской области с 2006 года, с 2010 года — на основании социального контракта. Всего с 2006 года помощь получили около 9 тысяч малоимущих семей.