https://ria.ru/20210809/kontrakty-1745011935.html

Объем контрактов ГЧП в Москве превысил 1,1 триллиона рублей

Объем контрактов ГЧП в Москве превысил 1,1 триллиона рублей - РИА Новости, 09.08.2021

Объем контрактов ГЧП в Москве превысил 1,1 триллиона рублей

Объем контрактов государственно-частного партнерства (ГЧП), заключенных Москвой с инвесторами, в 2021 году вырос почти на 90 миллиардов рублей и превысил 1,1... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:37

2021-08-09T11:37

2021-08-09T11:37

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Объем контрактов государственно-частного партнерства (ГЧП), заключенных Москвой с инвесторами, в 2021 году вырос почти на 90 миллиардов рублей и превысил 1,1 триллиона рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Объем ГЧП-контрактов, заключенных столицей с 2013 года по настоящий момент, превышает 1,1 триллиона рублей. Только с начала 2021 года эта сумма увеличилась на 88,7 миллиарда рублей – мы подписали 47 контрактов жизненного цикла на 60,2 миллиарда рублей, офсетный контракт на 1,1 миллиарда рублей, а также две концессии на 27,4 миллиарда рублей", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.При заключении контрактов жизненного цикла, город получает от поставщика не только товар, но и дальнейшее его обслуживание и ремонт в течение всего жизненного цикла, а поставщик – стабильный долгосрочный спрос на производимую продукцию. С 2013 года Москва подписывала такие договоры в сфере транспорта, что позволило обновить подвижной состав метрополитена, парки наземного транспорта, вывести на улицы города экологичный электробус. Кроме этого, с 2019 года Москва проводит конкурсы на закупку сложного медицинского оборудования.В Москве также продолжает развиваться практика офсетных контрактов, которые предполагают закупку товаров для государственных нужд со встречными инвестиционными обязательствами поставщика – он должен локализовать производство на территории города. В этом году Москва заключила уже пятый офсет – с Московским эндокринным заводом. По его условиям инвестор должен в течение двух лет вложить 1 миллиард рублей в локализацию производства 20 лекарственных средств. Объем контракта составляет 1,1 миллиарда рублей: именно на такую сумму Москва закупит лекарства, произведенные на заводе.Одна из самых распространенных форм государственно-частного партнерства в Москве — концессия. Столице она дает возможность за счет инвестора развивать общественно значимую инфраструктуру — город получает функционирующий объект, построенный на частные средства, в собственность. Инвестор же получает доходы от его эксплуатации и окупает вложения в течение срока действия соглашения. Сегодня в столице реализуется пять концессионных проектов с общим объемом инвестиций 89,1 миллиарда рублей.В этом году в Москве подписали две концессии с объемом инвестиций в 27,4 миллиарда рублей. Одна из них предполагает строительство и эксплуатацию двух заводов по утилизации осадка сточных вод. Согласно второму соглашению, в городе появится современный геронтологический центр, отмечается в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20210729/proizvodstvo-1743411119.html

https://ria.ru/20210806/eksport-1744637418.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, александр прохоров