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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210809/kontrakty-1745011935.html
Объем контрактов ГЧП в Москве превысил 1,1 триллиона рублей
Объем контрактов ГЧП в Москве превысил 1,1 триллиона рублей - РИА Новости, 09.08.2021
Объем контрактов ГЧП в Москве превысил 1,1 триллиона рублей
Объем контрактов государственно-частного партнерства (ГЧП), заключенных Москвой с инвесторами, в 2021 году вырос почти на 90 миллиардов рублей и превысил 1,1... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:37
2021-08-09T11:37
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Объем контрактов государственно-частного партнерства (ГЧП), заключенных Москвой с инвесторами, в 2021 году вырос почти на 90 миллиардов рублей и превысил 1,1 триллиона рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Объем ГЧП-контрактов, заключенных столицей с 2013 года по настоящий момент, превышает 1,1 триллиона рублей. Только с начала 2021 года эта сумма увеличилась на 88,7 миллиарда рублей – мы подписали 47 контрактов жизненного цикла на 60,2 миллиарда рублей, офсетный контракт на 1,1 миллиарда рублей, а также две концессии на 27,4 миллиарда рублей", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.При заключении контрактов жизненного цикла, город получает от поставщика не только товар, но и дальнейшее его обслуживание и ремонт в течение всего жизненного цикла, а поставщик – стабильный долгосрочный спрос на производимую продукцию. С 2013 года Москва подписывала такие договоры в сфере транспорта, что позволило обновить подвижной состав метрополитена, парки наземного транспорта, вывести на улицы города экологичный электробус. Кроме этого, с 2019 года Москва проводит конкурсы на закупку сложного медицинского оборудования.В Москве также продолжает развиваться практика офсетных контрактов, которые предполагают закупку товаров для государственных нужд со встречными инвестиционными обязательствами поставщика – он должен локализовать производство на территории города. В этом году Москва заключила уже пятый офсет – с Московским эндокринным заводом. По его условиям инвестор должен в течение двух лет вложить 1 миллиард рублей в локализацию производства 20 лекарственных средств. Объем контракта составляет 1,1 миллиарда рублей: именно на такую сумму Москва закупит лекарства, произведенные на заводе.Одна из самых распространенных форм государственно-частного партнерства в Москве — концессия. Столице она дает возможность за счет инвестора развивать общественно значимую инфраструктуру — город получает функционирующий объект, построенный на частные средства, в собственность. Инвестор же получает доходы от его эксплуатации и окупает вложения в течение срока действия соглашения. Сегодня в столице реализуется пять концессионных проектов с общим объемом инвестиций 89,1 миллиарда рублей.В этом году в Москве подписали две концессии с объемом инвестиций в 27,4 миллиарда рублей. Одна из них предполагает строительство и эксплуатацию двух заводов по утилизации осадка сточных вод. Согласно второму соглашению, в городе появится современный геронтологический центр, отмечается в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20210729/proizvodstvo-1743411119.html
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москва, александр прохоров
11:37 09.08.2021
 

Объем контрактов ГЧП в Москве превысил 1,1 триллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Объем контрактов государственно-частного партнерства (ГЧП), заключенных Москвой с инвесторами, в 2021 году вырос почти на 90 миллиардов рублей и превысил 1,1 триллиона рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Объем ГЧП-контрактов, заключенных столицей с 2013 года по настоящий момент, превышает 1,1 триллиона рублей. Только с начала 2021 года эта сумма увеличилась на 88,7 миллиарда рублей – мы подписали 47 контрактов жизненного цикла на 60,2 миллиарда рублей, офсетный контракт на 1,1 миллиарда рублей, а также две концессии на 27,4 миллиарда рублей", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 11:56Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Резидент ОЭЗ Москвы переносит производство электроники из Китая в Россию
При заключении контрактов жизненного цикла, город получает от поставщика не только товар, но и дальнейшее его обслуживание и ремонт в течение всего жизненного цикла, а поставщик – стабильный долгосрочный спрос на производимую продукцию. С 2013 года Москва подписывала такие договоры в сфере транспорта, что позволило обновить подвижной состав метрополитена, парки наземного транспорта, вывести на улицы города экологичный электробус. Кроме этого, с 2019 года Москва проводит конкурсы на закупку сложного медицинского оборудования.
"С начала года в столице заключено 43 контракта жизненного цикла на закупку современного медоборудования с десятилетним сервисом на сумму 22,7 миллиарда рублей, в числе победителей конкурсов – ведущие мировые производители высокотехнологичной медицинской техники. Кроме того, четыре контракта подписано в рамках обновления транспортной системы, в том числе два на поставку электробусов на 24,1 миллиарда рублей", - уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
В Москве также продолжает развиваться практика офсетных контрактов, которые предполагают закупку товаров для государственных нужд со встречными инвестиционными обязательствами поставщика – он должен локализовать производство на территории города. В этом году Москва заключила уже пятый офсет – с Московским эндокринным заводом. По его условиям инвестор должен в течение двух лет вложить 1 миллиард рублей в локализацию производства 20 лекарственных средств. Объем контракта составляет 1,1 миллиарда рублей: именно на такую сумму Москва закупит лекарства, произведенные на заводе.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 11:15Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Москва установила рекорд по экспорту медицинского оборудования
Одна из самых распространенных форм государственно-частного партнерства в Москве — концессия. Столице она дает возможность за счет инвестора развивать общественно значимую инфраструктуру — город получает функционирующий объект, построенный на частные средства, в собственность. Инвестор же получает доходы от его эксплуатации и окупает вложения в течение срока действия соглашения. Сегодня в столице реализуется пять концессионных проектов с общим объемом инвестиций 89,1 миллиарда рублей.
В этом году в Москве подписали две концессии с объемом инвестиций в 27,4 миллиарда рублей. Одна из них предполагает строительство и эксплуатацию двух заводов по утилизации осадка сточных вод. Согласно второму соглашению, в городе появится современный геронтологический центр, отмечается в сообщении пресс-службы.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАлександр Прохоров
 
 
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