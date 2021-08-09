https://ria.ru/20210809/konstitutsiya-1745095342.html

Лукашенко вернул на доработку проект поправок в конституцию Белоруссии

Лукашенко вернул на доработку проект поправок в конституцию Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко вернул на доработку проект поправок в конституцию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вернул на доработку проект поправок в конституцию республики не потому, что с чем-то не согласен, а из-за... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T18:21

2021-08-09T18:21

2021-08-09T18:31

белоруссия

в мире

александр лукашенко

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вернул на доработку проект поправок в конституцию республики не потому, что с чем-то не согласен, а из-за большого объема текста.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Президент 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занималась выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия представила главе государства свои предложения, но в конце июля Лукашенко заявил, что вернул проект основного закона на доработку.В частности, среди предложений - наделить Всебелорусское народное собрание правом объявлять импичмент президенту в случае совершения им государственной измены или иного тяжкого преступления. Статус ВНС как высшего представительного органа народовластия планируется закрепить в конституции. Кроме того, комиссия считает необходимым расширить полномочия премьер-министра, усилить его роль в формировании правительства и в бюджетной сфере. Предлагается также ограничить двумя число президентских сроков для одного человека и повысить возрастной ценз для занятия высшего государственного поста с 35 до 40 лет. Среди прочего комиссия считает, что необходимо законодательно закрепить в качестве требования к главе государства его постоянное проживание в Белоруссии не менее 20 лет непосредственно перед выборами и отсутствие иностранного гражданства.

https://ria.ru/20210809/belorussiya-1745014040.html

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белоруссия, в мире, александр лукашенко