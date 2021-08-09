18:21 09.08.2021 (обновлено: 18:31 09.08.2021)
Лукашенко вернул на доработку проект поправок в конституцию Белоруссии
Президент Белоруссии Лукашенко вернул на доработку проект поправок в конституцию республики
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вернул на доработку проект поправок в конституцию республики не потому, что с чем-то не согласен, а из-за большого объема текста.
"Я вернул эти 170 страниц не потому, что я с чем-то не согласен, а потому, что невозможно работать. Как работать на уровне президента, 170 страниц? Что мне, больше делать нечего? Есть конституционная комиссия, 36 человек, по-моему, надо напрягаться и мало-мальски нормальный документ внести на рассмотрение. Нельзя же все спихивать на президента", - заявил Лукашенко в понедельник в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Президент 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занималась выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия представила главе государства свои предложения, но в конце июля Лукашенко заявил, что вернул проект основного закона на доработку.
В частности, среди предложений - наделить Всебелорусское народное собрание правом объявлять импичмент президенту в случае совершения им государственной измены или иного тяжкого преступления. Статус ВНС как высшего представительного органа народовластия планируется закрепить в конституции. Кроме того, комиссия считает необходимым расширить полномочия премьер-министра, усилить его роль в формировании правительства и в бюджетной сфере. Предлагается также ограничить двумя число президентских сроков для одного человека и повысить возрастной ценз для занятия высшего государственного поста с 35 до 40 лет. Среди прочего комиссия считает, что необходимо законодательно закрепить в качестве требования к главе государства его постоянное проживание в Белоруссии не менее 20 лет непосредственно перед выборами и отсутствие иностранного гражданства.