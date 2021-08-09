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Шоубиз
https://ria.ru/20210809/kalashnikova-1745047424.html
Серьги и брендовые сумки: Анну Калашникову ограбили на 10 миллионов рублей
Серьги и брендовые сумки: Анну Калашникову ограбили на 10 миллионов рублей - РИА Новости, 09.08.2021
Серьги и брендовые сумки: Анну Калашникову ограбили на 10 миллионов рублей
Артистку Анну Калашникову ограбили на 10 миллионов рублей по пути в Канны, сообщил StarHit. Инцидент произошел по дороге на Международный каннский... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:32
2021-08-09T14:32
шоубиз
канны
анна калашникова
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Артистку Анну Калашникову ограбили на 10 миллионов рублей по пути в Канны, сообщил StarHit. Инцидент произошел по дороге на Международный каннский кинофестиваль. Путь из Италии во Францию звезда преодолевала на поезде – именно там грабители украли ценный чемодан."Там было целое состояние! Очень ценные и дорогие для меня украшения. Обидно до сих пор до слез", – отмечает певица.Среди украденных ценностей, по словам Калашниковой, в чемодане были серьги Graff за 50 тысяч евро с рубинами и бриллиантами, бусы и несколько пар серег Chanel, лимитированные брендовые туфли и сумки Chanel и D&amp;G. Некоторые вещи звезде подарил ее жених еще в феврале.Калашникова немедленно заявила о краже проводникам, но те не смогли ей ничем помочь, поскольку в поездах нет камер видеонаблюдения. Этот случай – не единственный пример воровства на кинофестивале. Так, у звезды фильма "Анна Болейн" Джоди Тернер-Смит украли драгоценности из номера отеля.
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канны, анна калашникова
14:32 09.08.2021
 

Серьги и брендовые сумки: Анну Калашникову ограбили на 10 миллионов рублей

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТАнна Калашникова
Анна Калашникова
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Артистку Анну Калашникову ограбили на 10 миллионов рублей по пути в Канны, сообщил StarHit. Инцидент произошел по дороге на Международный каннский кинофестиваль. Путь из Италии во Францию звезда преодолевала на поезде – именно там грабители украли ценный чемодан.
"Там было целое состояние! Очень ценные и дорогие для меня украшения. Обидно до сих пор до слез", – отмечает певица.
Среди украденных ценностей, по словам Калашниковой, в чемодане были серьги Graff за 50 тысяч евро с рубинами и бриллиантами, бусы и несколько пар серег Chanel, лимитированные брендовые туфли и сумки Chanel и D&G. Некоторые вещи звезде подарил ее жених еще в феврале.
Калашникова немедленно заявила о краже проводникам, но те не смогли ей ничем помочь, поскольку в поездах нет камер видеонаблюдения. Этот случай – не единственный пример воровства на кинофестивале. Так, у звезды фильма "Анна Болейн" Джоди Тернер-Смит украли драгоценности из номера отеля.
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ШоубизКанныАнна Калашникова
 
 
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