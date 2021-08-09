https://ria.ru/20210809/kalashnikova-1745047424.html

Серьги и брендовые сумки: Анну Калашникову ограбили на 10 миллионов рублей

Серьги и брендовые сумки: Анну Калашникову ограбили на 10 миллионов рублей - РИА Новости, 09.08.2021

Серьги и брендовые сумки: Анну Калашникову ограбили на 10 миллионов рублей

Артистку Анну Калашникову ограбили на 10 миллионов рублей по пути в Канны, сообщил StarHit. Инцидент произошел по дороге на Международный каннский... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T14:32

2021-08-09T14:32

2021-08-09T14:32

шоубиз

канны

анна калашникова

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Артистку Анну Калашникову ограбили на 10 миллионов рублей по пути в Канны, сообщил StarHit. Инцидент произошел по дороге на Международный каннский кинофестиваль. Путь из Италии во Францию звезда преодолевала на поезде – именно там грабители украли ценный чемодан."Там было целое состояние! Очень ценные и дорогие для меня украшения. Обидно до сих пор до слез", – отмечает певица.Среди украденных ценностей, по словам Калашниковой, в чемодане были серьги Graff за 50 тысяч евро с рубинами и бриллиантами, бусы и несколько пар серег Chanel, лимитированные брендовые туфли и сумки Chanel и D&G. Некоторые вещи звезде подарил ее жених еще в феврале.Калашникова немедленно заявила о краже проводникам, но те не смогли ей ничем помочь, поскольку в поездах нет камер видеонаблюдения. Этот случай – не единственный пример воровства на кинофестивале. Так, у звезды фильма "Анна Болейн" Джоди Тернер-Смит украли драгоценности из номера отеля.

https://ria.ru/20210806/notarius-1744663059.html

канны

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

канны, анна калашникова