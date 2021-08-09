Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210809/internet-1745079583.html
Сургутский район Югры за пять лет обеспечил интернетом все поселения
Сургутский район Югры за пять лет обеспечил интернетом все поселения - РИА Новости, 09.08.2021
Сургутский район Югры за пять лет обеспечил интернетом все поселения
Все населенные пункты Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) за последние пять лет были обеспечены интернетом, в части из них... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:57
2021-08-09T16:57
ханты-мансийский автономный округ
общество
интернет
сургутский район
ростелеком
ханты-мансийский автономный округ
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/103327/70/1033277055_0:208:4928:2980_1920x0_80_0_0_bf9bb3e84c76a698699588d82a23069b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Все населенные пункты Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) за последние пять лет были обеспечены интернетом, в части из них скорость достигает 500 мегабит в секунду, сообщил глава района Андрей Трубецкой.Глава района уточнил, что жители таких удаленных поселений, как Угут, Лямино, Сытомино и Высокий Мыс, имеют скорость интернета 16 мегабит в секунду. Еще четыре населенных пункта, где проживает до 60 человек, по его словам, имеют спутниковый интернет.Руководитель муниципалитета ранее сообщал, что район имеет долгосрочное партнерство с "Ростелекомом", который прокладывает в муниципалитете линии связи. По его словам, работать приходилось в сложнейших условиях: в лесах и болотах, в мороз и жару. Так, в самую труднодоступную точку Сургутского района - деревню Тайлаково - связистам пришлось добираться через Томскую область.
https://ria.ru/20210722/tsentr-1742345884.html
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/103327/70/1033277055_270:0:4622:3264_1920x0_80_0_0_aecb378499ff5c02e50986a181d71ec8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, интернет, сургутский район, ростелеком, ханты-мансийский автономный округ, россия
16:57 09.08.2021
 
Сургутский район Югры за пять лет обеспечил интернетом все поселения

Глава Сургутского района Югры Трубецкой: все населенные пункты были обеспечены интернетом

© Fotolia / Piotr AdamowiczWi-fi роутер. Архивное фото
Wi-fi роутер. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Fotolia / Piotr Adamowicz
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Все населенные пункты Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) за последние пять лет были обеспечены интернетом, в части из них скорость достигает 500 мегабит в секунду, сообщил глава района Андрей Трубецкой.
"Четыре или пять населенных пунктов у нас было в 2016 году со скоростью интернета свыше 10 мегабит в секунду. Сейчас у нас пять населенных пунктов со скоростью 500 мегабит в секунду. Это Лянтор, Барсово, Солнечный, Белый Яр и Ульт-Ягун. На Нижнем Сартыме чуть меньше – 200 мегабит", - сказал Трубецкой.
Глава района уточнил, что жители таких удаленных поселений, как Угут, Лямино, Сытомино и Высокий Мыс, имеют скорость интернета 16 мегабит в секунду. Еще четыре населенных пункта, где проживает до 60 человек, по его словам, имеют спутниковый интернет.
Руководитель муниципалитета ранее сообщал, что район имеет долгосрочное партнерство с "Ростелекомом", который прокладывает в муниципалитете линии связи. По его словам, работать приходилось в сложнейших условиях: в лесах и болотах, в мороз и жару. Так, в самую труднодоступную точку Сургутского района - деревню Тайлаково - связистам пришлось добираться через Томскую область.
Книжные полки в библиотеке - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 11:52Ханты-Мансийский Автономный Округ
Центр досуга и творчества с роботом-библиотекарем откроют в Югре
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоИнтернетСургутский районРостелекомХанты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
03:11Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
03:09Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, заявили в ЦАСТ
03:00Юристы предупредили о рисках дарения недвижимости
02:59В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины
02:50Блинкен: мир не может откладывать меры по борьбе с изменениями климата
Лента новостейМолния