https://ria.ru/20210809/internet-1745079583.html

Сургутский район Югры за пять лет обеспечил интернетом все поселения

Сургутский район Югры за пять лет обеспечил интернетом все поселения - РИА Новости, 09.08.2021

Сургутский район Югры за пять лет обеспечил интернетом все поселения

Все населенные пункты Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) за последние пять лет были обеспечены интернетом, в части из них... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:57

2021-08-09T16:57

2021-08-09T16:57

ханты-мансийский автономный округ

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сургутский район

ростелеком

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Все населенные пункты Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) за последние пять лет были обеспечены интернетом, в части из них скорость достигает 500 мегабит в секунду, сообщил глава района Андрей Трубецкой.Глава района уточнил, что жители таких удаленных поселений, как Угут, Лямино, Сытомино и Высокий Мыс, имеют скорость интернета 16 мегабит в секунду. Еще четыре населенных пункта, где проживает до 60 человек, по его словам, имеют спутниковый интернет.Руководитель муниципалитета ранее сообщал, что район имеет долгосрочное партнерство с "Ростелекомом", который прокладывает в муниципалитете линии связи. По его словам, работать приходилось в сложнейших условиях: в лесах и болотах, в мороз и жару. Так, в самую труднодоступную точку Сургутского района - деревню Тайлаково - связистам пришлось добираться через Томскую область.

https://ria.ru/20210722/tsentr-1742345884.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, интернет, сургутский район, ростелеком, ханты-мансийский автономный округ, россия