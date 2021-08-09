Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область
Мурманская область
https://ria.ru/20210809/gektar-1745057163.html
В Мурманской области рассказали о заявках по программе "Арктический гектар"
В Мурманской области рассказали о заявках по программе "Арктический гектар" - РИА Новости, 09.08.2021
В Мурманской области рассказали о заявках по программе "Арктический гектар"
Возможностью упрощенного получения гектара земли в Арктике в Мурманской области в рамках распространения действия программы "Дальневосточный гектар" на... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:00
2021-08-09T15:00
мурманская область
общество
мурманская область
кольский район
владимир путин
дальневосточный гектар
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731943497_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1becb15b169dc645f03e5c7c1ccdc816.jpg
МУРМАНСК, 9 авг – РИА Новости. Возможностью упрощенного получения гектара земли в Арктике в Мурманской области в рамках распространения действия программы "Дальневосточный гектар" на арктическую территорию за первую неделю воспользовались более тысячи северян, которые получат ряд мер государственной поддержки, сообщила замгубернатора региона Ольга Кузнецова на оперативном совещании в понедельник."По состоянию на пятницу было подано 1 052 заявления от желающих получить гектар в пользование… Было очень большое количество обращений в первый день, заходило девять тысяч человек, такого спроса при запуске программы на Дальнем Востоке не было", - сказала Кузнецова.Она отметила, что наибольшей популярностью у жителей пользуется территория Кольского района, подано порядка 600 заявлений. Землю можно использовать как в личных целях, так и для ведения бизнеса, при этом получатели гектара могут рассчитывать на ряд мер государственной поддержки."Не требуется образование юридического лица, гражданину достаточно подтвердить статус самозанятого или индивидуального предпринимателя. Предприниматели могут получить до миллиона рублей, представив свой проект на отбор губернаторского стартапа, или получить миллион рублей гранта на приобретение франшизы, что очень актуально, например, для сферы общественного питания", – пояснила вице-губернатор.Предпринимателям доступны микрозаймы на льготных условиях. Например, начинающие предприниматели, которые ведут свое дело не более года, могут получить до 700 тысяч рублей под 4% годовых сроком до трех лет."Развитие туризма для нас является приоритетным направлением деятельности. Туристические проекты могут получить субсидию от комитета по туризму на создание инфраструктуры до одного миллиона рублей и на закупку необходимого оборудования до 500 тысяч. Конкурс проводится регулярно. Заявки на текущий отбор принимаются до 3 сентября", – отметила Кузнецова.Информация обо всех существующих мерах поддержки и условиях их получения представлена на портале "Наш Север" и на портале по поддержке малого и среднего бизнеса центра "Мой Бизнес".В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий программу "Дальневосточный гектар " на Арктическую зону РФ. Жители данной территории могут с 1 августа принять участие в программе "Арктический гектар" и получить бесплатно землю под личное использование или бизнес. Все граждане РФ, а также участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, смогут принять участие в программе с 1 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20210809/krab-1745054012.html
https://ria.ru/20210728/reyting-1743283770.html
https://ria.ru/20210726/tseny-1742959000.html
мурманская область
кольский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731943497_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_936d0b623de052925a284cb4bc045b12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, мурманская область, кольский район, владимир путин, дальневосточный гектар, россия
15:00 09.08.2021
 
В Мурманской области рассказали о заявках по программе "Арктический гектар"

В Мурманской области подали более тысячи заявок по программе "Арктический гектар"

© РИА Новости / Евгений БиятовВид на Мурманск с сопки Зеленый мыс
Вид на Мурманск с сопки Зеленый мыс - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 9 авг – РИА Новости. Возможностью упрощенного получения гектара земли в Арктике в Мурманской области в рамках распространения действия программы "Дальневосточный гектар" на арктическую территорию за первую неделю воспользовались более тысячи северян, которые получат ряд мер государственной поддержки, сообщила замгубернатора региона Ольга Кузнецова на оперативном совещании в понедельник.
"По состоянию на пятницу было подано 1 052 заявления от желающих получить гектар в пользование… Было очень большое количество обращений в первый день, заходило девять тысяч человек, такого спроса при запуске программы на Дальнем Востоке не было", - сказала Кузнецова.
Баренцево море - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 14:49Мурманская область
В Мурманской области откроется сезон любительской ловли краба
Она отметила, что наибольшей популярностью у жителей пользуется территория Кольского района, подано порядка 600 заявлений. Землю можно использовать как в личных целях, так и для ведения бизнеса, при этом получатели гектара могут рассчитывать на ряд мер государственной поддержки.
"Не требуется образование юридического лица, гражданину достаточно подтвердить статус самозанятого или индивидуального предпринимателя. Предприниматели могут получить до миллиона рублей, представив свой проект на отбор губернаторского стартапа, или получить миллион рублей гранта на приобретение франшизы, что очень актуально, например, для сферы общественного питания", – пояснила вице-губернатор.
Предпринимателям доступны микрозаймы на льготных условиях. Например, начинающие предприниматели, которые ведут свое дело не более года, могут получить до 700 тысяч рублей под 4% годовых сроком до трех лет.
Вид на город Мурманск - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 14:56Мурманская область
Мурманская область поднялась в рейтинге соцэкономразвития регионов
"Развитие туризма для нас является приоритетным направлением деятельности. Туристические проекты могут получить субсидию от комитета по туризму на создание инфраструктуры до одного миллиона рублей и на закупку необходимого оборудования до 500 тысяч. Конкурс проводится регулярно. Заявки на текущий отбор принимаются до 3 сентября", – отметила Кузнецова.
Информация обо всех существующих мерах поддержки и условиях их получения представлена на портале "Наш Север" и на портале по поддержке малого и среднего бизнеса центра "Мой Бизнес".
В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий программу "Дальневосточный гектар " на Арктическую зону РФ. Жители данной территории могут с 1 августа принять участие в программе "Арктический гектар" и получить бесплатно землю под личное использование или бизнес. Все граждане РФ, а также участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, смогут принять участие в программе с 1 февраля 2022 года.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 16:37Мурманская область
Глава Мурманской области оценил ситуацию с ценами на продукты в регионе
 
Мурманская областьОбществоМурманская областьКольский районВладимир ПутинДальневосточный гектарРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
03:11Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
03:09Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, заявили в ЦАСТ
03:00Юристы предупредили о рисках дарения недвижимости
02:59В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины
02:50Блинкен: мир не может откладывать меры по борьбе с изменениями климата
Лента новостейМолния