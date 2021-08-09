https://ria.ru/20210809/gektar-1745057163.html

В Мурманской области рассказали о заявках по программе "Арктический гектар"

В Мурманской области рассказали о заявках по программе "Арктический гектар" - РИА Новости, 09.08.2021

В Мурманской области рассказали о заявках по программе "Арктический гектар"

Возможностью упрощенного получения гектара земли в Арктике в Мурманской области в рамках распространения действия программы "Дальневосточный гектар" на... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T15:00

2021-08-09T15:00

2021-08-09T15:00

мурманская область

общество

мурманская область

кольский район

владимир путин

дальневосточный гектар

россия

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МУРМАНСК, 9 авг – РИА Новости. Возможностью упрощенного получения гектара земли в Арктике в Мурманской области в рамках распространения действия программы "Дальневосточный гектар" на арктическую территорию за первую неделю воспользовались более тысячи северян, которые получат ряд мер государственной поддержки, сообщила замгубернатора региона Ольга Кузнецова на оперативном совещании в понедельник."По состоянию на пятницу было подано 1 052 заявления от желающих получить гектар в пользование… Было очень большое количество обращений в первый день, заходило девять тысяч человек, такого спроса при запуске программы на Дальнем Востоке не было", - сказала Кузнецова.Она отметила, что наибольшей популярностью у жителей пользуется территория Кольского района, подано порядка 600 заявлений. Землю можно использовать как в личных целях, так и для ведения бизнеса, при этом получатели гектара могут рассчитывать на ряд мер государственной поддержки."Не требуется образование юридического лица, гражданину достаточно подтвердить статус самозанятого или индивидуального предпринимателя. Предприниматели могут получить до миллиона рублей, представив свой проект на отбор губернаторского стартапа, или получить миллион рублей гранта на приобретение франшизы, что очень актуально, например, для сферы общественного питания", – пояснила вице-губернатор.Предпринимателям доступны микрозаймы на льготных условиях. Например, начинающие предприниматели, которые ведут свое дело не более года, могут получить до 700 тысяч рублей под 4% годовых сроком до трех лет."Развитие туризма для нас является приоритетным направлением деятельности. Туристические проекты могут получить субсидию от комитета по туризму на создание инфраструктуры до одного миллиона рублей и на закупку необходимого оборудования до 500 тысяч. Конкурс проводится регулярно. Заявки на текущий отбор принимаются до 3 сентября", – отметила Кузнецова.Информация обо всех существующих мерах поддержки и условиях их получения представлена на портале "Наш Север" и на портале по поддержке малого и среднего бизнеса центра "Мой Бизнес".В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий программу "Дальневосточный гектар " на Арктическую зону РФ. Жители данной территории могут с 1 августа принять участие в программе "Арктический гектар" и получить бесплатно землю под личное использование или бизнес. Все граждане РФ, а также участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, смогут принять участие в программе с 1 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20210809/krab-1745054012.html

https://ria.ru/20210728/reyting-1743283770.html

https://ria.ru/20210726/tseny-1742959000.html

мурманская область

кольский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мурманская область, кольский район, владимир путин, дальневосточный гектар, россия