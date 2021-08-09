https://ria.ru/20210809/gaz-1745022887.html
Лукашенко рассказал, какие цены на газ просит Белоруссия у России
Лукашенко рассказал, какие цены на газ просит Белоруссия у России - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко рассказал, какие цены на газ просит Белоруссия у России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве осталось согласовать лишь одну дорожную карту по интеграции, которая касается природного... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T12:32
2021-08-09T12:32
2021-08-09T15:06
в мире
белоруссия
минск
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александр лукашенко
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве осталось согласовать лишь одну дорожную карту по интеграции, которая касается природного газа."Карты и прочее… мы много сделали, мы их переформатировали в союзные программы, это не просто так формально взяли и переименовали. Нет, мы очень серьезно, чтобы никого не напрягать, мы их отредактировали… 28 карт у нас готовы, у нас остался один вопрос про природному газу и все. Но если мы в союзе и если мы видим перспективы, надо выравнивать цены: и там, и здесь или просто, как у вас принято говорить, отпустить в свободное плавание", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом".Он отметил, что Белоруссия не просит низких цен. "Мы равных цен хотим", - пояснил президент.
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в мире, белоруссия, минск, москва, александр лукашенко
12:32 09.08.2021 (обновлено: 15:06 09.08.2021)
Лукашенко рассказал, какие цены на газ просит Белоруссия у России
Президент Белоруссии Лукашенко: Минск просит у Москвы равные цены на газ