https://ria.ru/20210809/gaz-1745022887.html

Лукашенко рассказал, какие цены на газ просит Белоруссия у России

Лукашенко рассказал, какие цены на газ просит Белоруссия у России - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко рассказал, какие цены на газ просит Белоруссия у России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве осталось согласовать лишь одну дорожную карту по интеграции, которая касается природного... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T12:32

2021-08-09T12:32

2021-08-09T15:06

в мире

белоруссия

минск

москва

александр лукашенко

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве осталось согласовать лишь одну дорожную карту по интеграции, которая касается природного газа."Карты и прочее… мы много сделали, мы их переформатировали в союзные программы, это не просто так формально взяли и переименовали. Нет, мы очень серьезно, чтобы никого не напрягать, мы их отредактировали… 28 карт у нас готовы, у нас остался один вопрос про природному газу и все. Но если мы в союзе и если мы видим перспективы, надо выравнивать цены: и там, и здесь или просто, как у вас принято говорить, отпустить в свободное плавание", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом".Он отметил, что Белоруссия не просит низких цен. "Мы равных цен хотим", - пояснил президент.

https://ria.ru/20210808/predlozhenie-1744958180.html

белоруссия

минск

москва

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в мире, белоруссия, минск, москва, александр лукашенко