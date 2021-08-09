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Президентский фонд культурных инициатив подвел итоги заявочной кампании

Президентский фонд культурных инициатив подвел итоги заявочной кампании - РИА Новости, 09.08.2021

Президентский фонд культурных инициатив подвел итоги заявочной кампании

Президентский фонд культурных инициатив подвел итоги заявочной кампании первого грантового конкурса на реализацию проектов в области культуры, искусства и... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:56

2021-08-09T11:56

2021-08-09T11:56

россия

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президентский фонд культурных инициатив подвел итоги заявочной кампании первого грантового конкурса на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Всего поступило 12 460 заявок от 38 тысяч авторов проектов из 84 регионов страны.Проекты на первый грантовый конкурс фонда подавались в восьми тематических направлениях. Самыми популярными среди участников конкурса стали: "Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских ценностей" (33,4% заявок), "Место силы. Малая родина. Локальная идентичность" (24,6% заявок), "Молодые лидеры. Выявление и поддержка молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий"."Сметы участников представлены на общую сумму 84 502 386 998 рублей. Объем софинансирования – 22 628 690 168 рублей", – сообщили в пресс-службе фонда.По условиям конкурса можно было предложить проект на сумму от 500 тыс. до 10 млн рублей. Общий фонд грантового конкурса фонда составляет 3,5 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер. Все поступившие заявки изучат группы экспертов по установленным критериям.Президентский фонд культурных инициатив создан на основании указа президента Путина от 17 мая 2021 года №287 "О создании Президентского фонда культурных инициатив".

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия