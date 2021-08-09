https://ria.ru/20210809/dokumenty-1744983509.html

ФСБ опубликовала японское "Руководство к секретной войне" 1944 года

ФСБ опубликовала японское "Руководство к секретной войне" 1944 года - РИА Новости, 09.08.2021

ФСБ опубликовала японское "Руководство к секретной войне" 1944 года

Японские военные в конце Второй мировой войны готовились изощренно пытать военнопленных, для чего Генштаб Квантунской армии издал специальное наставление с... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T07:06

2021-08-09T07:06

2021-08-09T07:36

общество

ссср

япония

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Японские военные в конце Второй мировой войны готовились изощренно пытать военнопленных, для чего Генштаб Квантунской армии издал специальное наставление с описанием способов пыток, следует из документов, подлинники которых впервые представлены ФСБ России широкой общественности.Днем ранее Федеральная служба безопасности впервые рассекретила доказательства подготовки японских военных к войне с СССР, причем, как стало известно из документов, эти действия велись с 1938 года.Среди новых архивных материалов, включая трофейные, с которыми ознакомилось РИА Новости, – так называемое "Руководство по службе секретной войны", подготовленное Исследовательским отделом Генерального штаба Японии и содержавшее основные положения допроса военнопленных.Как следовало из наставления, "пытка должна производиться таким образом, чтобы это не имело для нас дурных последствий". "Пытка, причиняя физические страдания, должна поддерживаться и продолжаться таким образом, чтобы (допрашиваемому) не было иных способов избавиться от страданий, кроме дачи правдивых показаний", - говорилось в нем.Однако у волевых людей пытка может усилить желание сопротивляться, "а после удачного допроса оставить озлобление против империи", полагали в японском Генштабе.Способы пыток должны быть такими, чтобы их можно было легко применять, без жалости поддерживая страдания допрашиваемых, но чтобы на их телах в итоге не оставалось бы ран и шрамов.Приводились в руководстве и примеры таких пыток. В частности, допрашиваемым предполагалось капать в нос и рот воду, положив их перед этим на спину и здрав им ноги. Также рекомендовалось, положив допрашиваемого, "топтать ему внешнюю щиколотку"."После применения пытки необходимо убедить лицо, подвергнутое пытке, в том, что применение к нему пытки было вполне естественной мерой", - советовали японские генштабисты.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства разработки японцами бактериологического оружия и принимая во внимания союзнический тандем Токио и Берлина, объявил Японии войну. На следующий день началась Дальневосточная компания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской армии определил безоговорочную капитуляцию Японии. Второго сентября 1945 года правительство этой страны подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.В декабре 1949 года в Хабаровске состоялся судебный процесс над японскими военными преступниками, где были осуждены преступления против личности и опыты над живыми людьми.

https://ria.ru/20210407/yaponiya-1727281202.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200901/1576574602.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ссср, япония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вторая мировая война (1939-1945)