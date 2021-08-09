https://ria.ru/20210809/diktatura-1745019191.html
Лукашенко ответил на обвинения в диктатуре
Лукашенко ответил на обвинения в диктатуре - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко ответил на обвинения в диктатуре
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ответ на обвинения в диктатуре, что он никогда никому ничего не диктовал и не собирается этого делать,... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T12:11
2021-08-09T12:11
2021-08-09T12:11
в мире
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745017325_143:0:1689:870_1920x0_80_0_0_bc93540fd0587ba558976e356699b6df.jpg
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ответ на обвинения в диктатуре, что он никогда никому ничего не диктовал и не собирается этого делать, добавляя, что у республики нет ресурсов для такого стиля правления."В силу наших возможностей мы реагируем (на санкции - ред.), это относится и к тем гадостям, которые вы бросаете в мою сторону, типа: "диктатура". Слушайте, для того, чтобы диктовать в мире, - я вполне вменяемый человек, - надо иметь соответствующий ресурс, у нас этого ресурса нет. Поэтому я никогда никому ничего не диктовал и диктовать не собираюсь", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", организованного спустя ровно год после выборов, за которыми в стране последовали несанкционированные акции протеста оппозиции.Он отметил, что должен обеспечивать безопасность и сохранность Белоруссии."На остальное у меня нет желания и возможности тратить ресурсы, но если уж нас достанут очень сильно, мы отреагируем", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20210808/predlozhenie-1744958180.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745017325_377:0:1546:877_1920x0_80_0_0_6e58b83be22266969d61ffbf39839e51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
Лукашенко ответил на обвинения в диктатуре
Президент Белоруссии Лукашенко: я никогда никому ничего не диктовал
МИНСК, 9 авг - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил в ответ на обвинения в диктатуре, что он никогда никому ничего не диктовал и не собирается этого делать, добавляя, что у республики нет ресурсов для такого стиля правления.
"В силу наших возможностей мы реагируем (на санкции - ред.), это относится и к тем гадостям, которые вы бросаете в мою сторону, типа: "диктатура". Слушайте, для того, чтобы диктовать в мире, - я вполне вменяемый человек, - надо иметь соответствующий ресурс, у нас этого ресурса нет. Поэтому я никогда никому ничего не диктовал и диктовать не собираюсь", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", организованного спустя ровно год после выборов, за которыми в стране последовали несанкционированные акции протеста оппозиции.
Он отметил, что должен обеспечивать безопасность и сохранность Белоруссии
.
"На остальное у меня нет желания и возможности тратить ресурсы, но если уж нас достанут очень сильно, мы отреагируем", - сказал Лукашенко.