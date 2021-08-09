https://ria.ru/20210809/diktatura-1745019191.html

Лукашенко ответил на обвинения в диктатуре

Лукашенко ответил на обвинения в диктатуре - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко ответил на обвинения в диктатуре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ответ на обвинения в диктатуре, что он никогда никому ничего не диктовал и не собирается этого делать,... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T12:11

2021-08-09T12:11

2021-08-09T12:11

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ответ на обвинения в диктатуре, что он никогда никому ничего не диктовал и не собирается этого делать, добавляя, что у республики нет ресурсов для такого стиля правления."В силу наших возможностей мы реагируем (на санкции - ред.), это относится и к тем гадостям, которые вы бросаете в мою сторону, типа: "диктатура". Слушайте, для того, чтобы диктовать в мире, - я вполне вменяемый человек, - надо иметь соответствующий ресурс, у нас этого ресурса нет. Поэтому я никогда никому ничего не диктовал и диктовать не собираюсь", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", организованного спустя ровно год после выборов, за которыми в стране последовали несанкционированные акции протеста оппозиции.Он отметил, что должен обеспечивать безопасность и сохранность Белоруссии."На остальное у меня нет желания и возможности тратить ресурсы, но если уж нас достанут очень сильно, мы отреагируем", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20210808/predlozhenie-1744958180.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, александр лукашенко