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Лукашенко ответил на обвинения в диктатуре
Лукашенко ответил на обвинения в диктатуре - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко ответил на обвинения в диктатуре
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ответ на обвинения в диктатуре, что он никогда никому ничего не диктовал и не собирается этого делать,... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T12:11
2021-08-09T12:11
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ответ на обвинения в диктатуре, что он никогда никому ничего не диктовал и не собирается этого делать, добавляя, что у республики нет ресурсов для такого стиля правления."В силу наших возможностей мы реагируем (на санкции - ред.), это относится и к тем гадостям, которые вы бросаете в мою сторону, типа: "диктатура". Слушайте, для того, чтобы диктовать в мире, - я вполне вменяемый человек, - надо иметь соответствующий ресурс, у нас этого ресурса нет. Поэтому я никогда никому ничего не диктовал и диктовать не собираюсь", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", организованного спустя ровно год после выборов, за которыми в стране последовали несанкционированные акции протеста оппозиции.Он отметил, что должен обеспечивать безопасность и сохранность Белоруссии."На остальное у меня нет желания и возможности тратить ресурсы, но если уж нас достанут очень сильно, мы отреагируем", - сказал Лукашенко.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
12:11 09.08.2021
 
Лукашенко ответил на обвинения в диктатуре

Президент Белоруссии Лукашенко: я никогда никому ничего не диктовал

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ответ на обвинения в диктатуре, что он никогда никому ничего не диктовал и не собирается этого делать, добавляя, что у республики нет ресурсов для такого стиля правления.
"В силу наших возможностей мы реагируем (на санкции - ред.), это относится и к тем гадостям, которые вы бросаете в мою сторону, типа: "диктатура". Слушайте, для того, чтобы диктовать в мире, - я вполне вменяемый человек, - надо иметь соответствующий ресурс, у нас этого ресурса нет. Поэтому я никогда никому ничего не диктовал и диктовать не собираюсь", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", организованного спустя ровно год после выборов, за которыми в стране последовали несанкционированные акции протеста оппозиции.
Он отметил, что должен обеспечивать безопасность и сохранность Белоруссии.
"На остальное у меня нет желания и возможности тратить ресурсы, но если уж нас достанут очень сильно, мы отреагируем", - сказал Лукашенко.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
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В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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