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Павильоны "Здоровая Москва" возобновили работу в обычном режиме

Павильоны "Здоровая Москва" возобновили работу в обычном режиме - РИА Новости, 09.08.2021

Павильоны "Здоровая Москва" возобновили работу в обычном режиме

Вакцинация от COVID-19 в павильонах "Здоровая Москва", которые возобновляют проведение профилактических обследований, будет продолжаться , сообщил мэр столицы... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T09:45

2021-08-09T09:45

2021-08-09T09:45

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 в павильонах "Здоровая Москва", которые возобновляют проведение профилактических обследований, будет продолжаться , сообщил мэр столицы Сергей Собянин."С девятого августа павильоны "Здоровая Москва" возобновляют проведение профилактических обследований для всех желающих москвичей ... Вакцинация от COVID-19 в павильонах "Здоровая Москва" тоже будет продолжаться", - написал Собянин в личном блоге.Он отметил, что в павильонах "Здоровая Москва" акцент будет сделан на выявление и профилактику осложнений после перенесённого коронавируса."Первую прививку в павильонах сделали более 560 тысяч москвичей. Еще восемь тысяч человек прошли повторную вакцинацию "Спутником Лайт". Сегодня имеющихся мощностей в Москве достаточно для продолжения массовой вакцинации без ажиотажа и очередей", - добавил Собянин.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии