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Павильоны "Здоровая Москва" возобновили работу в обычном режиме
Павильоны "Здоровая Москва" возобновили работу в обычном режиме - РИА Новости, 09.08.2021
Павильоны "Здоровая Москва" возобновили работу в обычном режиме
Вакцинация от COVID-19 в павильонах "Здоровая Москва", которые возобновляют проведение профилактических обследований, будет продолжаться , сообщил мэр столицы... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T09:45
2021-08-09T09:45
2021-08-09T09:45
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 в павильонах "Здоровая Москва", которые возобновляют проведение профилактических обследований, будет продолжаться , сообщил мэр столицы Сергей Собянин."С девятого августа павильоны "Здоровая Москва" возобновляют проведение профилактических обследований для всех желающих москвичей ... Вакцинация от COVID-19 в павильонах "Здоровая Москва" тоже будет продолжаться", - написал Собянин в личном блоге.Он отметил, что в павильонах "Здоровая Москва" акцент будет сделан на выявление и профилактику осложнений после перенесённого коронавируса."Первую прививку в павильонах сделали более 560 тысяч москвичей. Еще восемь тысяч человек прошли повторную вакцинацию "Спутником Лайт". Сегодня имеющихся мощностей в Москве достаточно для продолжения массовой вакцинации без ажиотажа и очередей", - добавил Собянин.
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общество, москва, сергей собянин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Павильоны "Здоровая Москва" возобновили работу в обычном режиме
Павильоны "Здоровая Москва" возобновили проведение профилактических обследований в обычном режиме