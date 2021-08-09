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СМИ: на украинском курорте разрисовали автомобили с российскими номерами
СМИ: на украинском курорте разрисовали автомобили с российскими номерами - РИА Новости, 09.08.2021
СМИ: на украинском курорте разрисовали автомобили с российскими номерами
В украинском курортном городе Бердянск неизвестные разрисовали краской автомобили с российскими номерами, об этом сообщил местный портал ProБердянск. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T03:46
2021-08-09T06:47
в мире
украина
бердянск
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В украинском курортном городе Бердянск неизвестные разрисовали краской автомобили с российскими номерами, об этом сообщил местный портал ProБердянск.Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 августа, пострадали два автомобиля, припаркованные возле одного из местных отелей.Вандалы закрасили красной краской номерные знаки автомобилей, а также оставили надписи на стеклах и других элементах машин. Как пишет портал, так неизвестные могли попытаться показать, что "Бердянск — не место для отдыха для российских автомобилистов".При этом впоследствии выяснилось, что владельцы автомобилей являются гражданами Украины, один из них оказался жителем соседнего района.По факту происшествия местные правоохранители проводят разбирательство.
https://ria.ru/20210705/ukraina-1739948356.html
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РИА Новости
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в мире, украина, бердянск
03:46 09.08.2021 (обновлено: 06:47 09.08.2021)
 
СМИ: на украинском курорте разрисовали автомобили с российскими номерами

ProБердянск: на украинском курорте неизвестные разрисовали краской автомобили с российскими номерами

© Depositphotos / alexshadykБаллончик с краской
Баллончик с краской - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Depositphotos / alexshadyk
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В украинском курортном городе Бердянск неизвестные разрисовали краской автомобили с российскими номерами, об этом сообщил местный портал ProБердянск.
Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 августа, пострадали два автомобиля, припаркованные возле одного из местных отелей.
Вандалы закрасили красной краской номерные знаки автомобилей, а также оставили надписи на стеклах и других элементах машин. Как пишет портал, так неизвестные могли попытаться показать, что "Бердянск — не место для отдыха для российских автомобилистов".
При этом впоследствии выяснилось, что владельцы автомобилей являются гражданами Украины, один из них оказался жителем соседнего района.
По факту происшествия местные правоохранители проводят разбирательство.
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