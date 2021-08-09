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Лукашенко переадресовал вопрос о репрессиях руководству США

Лукашенко переадресовал вопрос о репрессиях руководству США - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко переадресовал вопрос о репрессиях руководству США

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не проводил в Белоруссии репрессий в ходе прошлогодних протестов, а принял правила игры бандитов, которые... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T14:38

2021-08-09T14:38

2021-08-09T14:51

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МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не проводил в Белоруссии репрессий в ходе прошлогодних протестов, а принял правила игры бандитов, которые под руководством спецслужб США двинулись в республику с территории Польши и других стран."С моей стороны не было никаких репрессий. Я принял правила игры тех бандитов, которые под вашим (США – ред.) руководством, американских спецслужб с территории Польши и прочих (стран – ред.) двинулись к нам в суверенное и независимое государство", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник, отвечая на вопрос корреспондента СNN.При этом Лукашенко считает, что вопросы о репрессиях в Белоруссии меркнут после анализа ситуации в США."Что касается репрессий. У меня с американцами вообще совсем просто. Скажите, пожалуйста, вопрос риторический, я отвечаю на ваш вопрос, вы зачем застрелили девушку в Конгрессе? Которая была участницей войн в защиту США и их интересов. После этого вопрос о репрессиях в отношении гражданского и прочего населения с моей стороны просто меркнет", - добавил он.Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Минске же не раз заявляли, что именно страны Запада виновны в том, что в Белоруссии после выборов прошлого года было неспокойно. Лукашенко говорил, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать "цветную революцию", которая провалилась. При этом, по данным КГБ, самая важная роль в организации протестов принадлежит США.

https://radiosputnik.ria.ru/20210809/lukashenko-1745048541.html

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в мире, сша, белоруссия, минск, александр лукашенко, кгб белоруссии, протесты, цены на нефть