Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210809/belorussiya-1745052015.html
Лукашенко переадресовал вопрос о репрессиях руководству США
Лукашенко переадресовал вопрос о репрессиях руководству США - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко переадресовал вопрос о репрессиях руководству США
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не проводил в Белоруссии репрессий в ходе прошлогодних протестов, а принял правила игры бандитов, которые... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:38
2021-08-09T14:51
в мире
сша
белоруссия
минск
александр лукашенко
кгб белоруссии
протесты
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745032807_0:0:2930:1649_1920x0_80_0_0_87e7bb38f254a916355ec2b18271445a.jpg
МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не проводил в Белоруссии репрессий в ходе прошлогодних протестов, а принял правила игры бандитов, которые под руководством спецслужб США двинулись в республику с территории Польши и других стран."С моей стороны не было никаких репрессий. Я принял правила игры тех бандитов, которые под вашим (США – ред.) руководством, американских спецслужб с территории Польши и прочих (стран – ред.) двинулись к нам в суверенное и независимое государство", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник, отвечая на вопрос корреспондента СNN.При этом Лукашенко считает, что вопросы о репрессиях в Белоруссии меркнут после анализа ситуации в США."Что касается репрессий. У меня с американцами вообще совсем просто. Скажите, пожалуйста, вопрос риторический, я отвечаю на ваш вопрос, вы зачем застрелили девушку в Конгрессе? Которая была участницей войн в защиту США и их интересов. После этого вопрос о репрессиях в отношении гражданского и прочего населения с моей стороны просто меркнет", - добавил он.Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Минске же не раз заявляли, что именно страны Запада виновны в том, что в Белоруссии после выборов прошлого года было неспокойно. Лукашенко говорил, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать "цветную революцию", которая провалилась. При этом, по данным КГБ, самая важная роль в организации протестов принадлежит США.
https://radiosputnik.ria.ru/20210809/lukashenko-1745048541.html
https://ria.ru/20210809/ryanair-1745042576.html
сша
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745032807_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_631016fd464599c4268b0deb5acd6d2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, белоруссия, минск, александр лукашенко, кгб белоруссии, протесты, цены на нефть
14:38 09.08.2021 (обновлено: 14:51 09.08.2021)
 
Лукашенко переадресовал вопрос о репрессиях руководству США

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что не проводил никаких репрессий против протестующих

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не проводил в Белоруссии репрессий в ходе прошлогодних протестов, а принял правила игры бандитов, которые под руководством спецслужб США двинулись в республику с территории Польши и других стран.
"С моей стороны не было никаких репрессий. Я принял правила игры тех бандитов, которые под вашим (США – ред.) руководством, американских спецслужб с территории Польши и прочих (стран – ред.) двинулись к нам в суверенное и независимое государство", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник, отвечая на вопрос корреспондента СNN.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на торжественном митинге, посвященном Дню независимости Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 14:21В мире
Лукашенко рассказал, от кого приходится защищать Протасевича
При этом Лукашенко считает, что вопросы о репрессиях в Белоруссии меркнут после анализа ситуации в США.
"Что касается репрессий. У меня с американцами вообще совсем просто. Скажите, пожалуйста, вопрос риторический, я отвечаю на ваш вопрос, вы зачем застрелили девушку в Конгрессе? Которая была участницей войн в защиту США и их интересов. После этого вопрос о репрессиях в отношении гражданского и прочего населения с моей стороны просто меркнет", - добавил он.
Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 13:56
Белоруссия готова открыто расследовать инцидент с Ryanair, заявил Лукашенко
В Минске же не раз заявляли, что именно страны Запада виновны в том, что в Белоруссии после выборов прошлого года было неспокойно. Лукашенко говорил, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать "цветную революцию", которая провалилась. При этом, по данным КГБ, самая важная роль в организации протестов принадлежит США.
 
В миреСШАБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоКГБ БелоруссииПротестыЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
03:11Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
03:09Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, заявили в ЦАСТ
03:00Юристы предупредили о рисках дарения недвижимости
02:59В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины
02:50Блинкен: мир не может откладывать меры по борьбе с изменениями климата
Лента новостейМолния