https://ria.ru/20210809/baturin-1745023293.html
Мосгорсуд отказался освободить Батурина из СИЗО
Мосгорсуд отказался освободить Батурина из СИЗО - РИА Новости, 09.08.2021
Мосгорсуд отказался освободить Батурина из СИЗО
Мосгорсуд в понедельник признал законным арест известного бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в попытке мошенничества, сообщил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T12:33
2021-08-09T12:33
2021-08-09T12:33
происшествия
интеко
инсбрук
москва
елена батурина
виктор батурин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739626507_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_9f98a5c4acdc03a0864499ff8baa9d57.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным арест известного бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в попытке мошенничества, сообщил РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы суда Валерий Лазарев."Мосгорсуд признал законным решение об избрании в отношении Батурина меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.Уголовное дело против Батурина возбуждено по заявлению его сестры Елены Батуриной - вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. По словам адвокатов, она назвала поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора, который шел в суде Инсбрука. Защита считает этот документ подлинным. Речь идет про компенсацию за пакет акций "Интеко".Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.Виктор Батурин – старший брат Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и одной из богатейших женщин России (1,3 миллиарда долларов, 92-е место в актуальном рейтинге Forbes самых богатых бизнесменов России).Изначально он вместе с сестрой входил в руководство компании "Интеко", одного из лидеров девелоперского рынка Москвы, а после выхода из бизнеса получил активы на полмиллиарда долларов, в том числе обширные земли на юге России, недвижимость в Сочи и другое. Потом, однако, Батурин пытался через суд взыскать у компании еще сотни миллионов рублей, но тщетно.При этом в биографии коммерсанта уже встречались криминальные эпизоды: в 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным в мошенничестве при продаже помещения в Москве и приговорил к трем годам условного заключения и штрафу в 300 тысяч рублей.
https://realty.ria.ru/20210702/baturin-1739630325.html
https://ria.ru/20210701/baturin-1739507908.html
инсбрук
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739626507_120:177:1162:958_1920x0_80_0_0_a5162efafb1a982f525612289af71e7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, интеко, инсбрук, москва, елена батурина, виктор батурин, россия
Мосгорсуд отказался освободить Батурина из СИЗО
Мосгорсуд признал арест бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в попытке мошенничества, законным