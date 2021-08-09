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Мосгорсуд отказался освободить Батурина из СИЗО
Мосгорсуд отказался освободить Батурина из СИЗО - РИА Новости, 09.08.2021
Мосгорсуд отказался освободить Батурина из СИЗО
Мосгорсуд в понедельник признал законным арест известного бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в попытке мошенничества, сообщил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T12:33
2021-08-09T12:33
происшествия
интеко
инсбрук
москва
елена батурина
виктор батурин
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным арест известного бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в попытке мошенничества, сообщил РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы суда Валерий Лазарев."Мосгорсуд признал законным решение об избрании в отношении Батурина меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.Уголовное дело против Батурина возбуждено по заявлению его сестры Елены Батуриной - вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. По словам адвокатов, она назвала поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора, который шел в суде Инсбрука. Защита считает этот документ подлинным. Речь идет про компенсацию за пакет акций "Интеко".Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.Виктор Батурин – старший брат Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и одной из богатейших женщин России (1,3 миллиарда долларов, 92-е место в актуальном рейтинге Forbes самых богатых бизнесменов России).Изначально он вместе с сестрой входил в руководство компании "Интеко", одного из лидеров девелоперского рынка Москвы, а после выхода из бизнеса получил активы на полмиллиарда долларов, в том числе обширные земли на юге России, недвижимость в Сочи и другое. Потом, однако, Батурин пытался через суд взыскать у компании еще сотни миллионов рублей, но тщетно.При этом в биографии коммерсанта уже встречались криминальные эпизоды: в 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным в мошенничестве при продаже помещения в Москве и приговорил к трем годам условного заключения и штрафу в 300 тысяч рублей.
https://realty.ria.ru/20210702/baturin-1739630325.html
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происшествия, интеко, инсбрук, москва, елена батурина, виктор батурин, россия
12:33 09.08.2021
 
Мосгорсуд отказался освободить Батурина из СИЗО

Мосгорсуд признал арест бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в попытке мошенничества, законным

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБизнесмен Виктор Батурин на заседании Басманного суда Москвы
Бизнесмен Виктор Батурин на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным арест известного бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в попытке мошенничества, сообщил РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы суда Валерий Лазарев.
"Мосгорсуд признал законным решение об избрании в отношении Батурина меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
Уголовное дело против Батурина возбуждено по заявлению его сестры Елены Батуриной - вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. По словам адвокатов, она назвала поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора, который шел в суде Инсбрука. Защита считает этот документ подлинным. Речь идет про компенсацию за пакет акций "Интеко".
Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
Слушания по делу бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в мошенничестве с недвижимостью - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 16:31
Новое дело Батурина вновь связано с его сестрой, заявил адвокат
Виктор Батурин – старший брат Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и одной из богатейших женщин России (1,3 миллиарда долларов, 92-е место в актуальном рейтинге Forbes самых богатых бизнесменов России).
Изначально он вместе с сестрой входил в руководство компании "Интеко", одного из лидеров девелоперского рынка Москвы, а после выхода из бизнеса получил активы на полмиллиарда долларов, в том числе обширные земли на юге России, недвижимость в Сочи и другое. Потом, однако, Батурин пытался через суд взыскать у компании еще сотни миллионов рублей, но тщетно.
При этом в биографии коммерсанта уже встречались криминальные эпизоды: в 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным в мошенничестве при продаже помещения в Москве и приговорил к трем годам условного заключения и штрафу в 300 тысяч рублей.
Заседание по делу В.Батурина в Гагаринском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 23:07
Адвокат сообщила, что Батурин не признает вину
 
ПроисшествияИнтекоИнсбрукМоскваЕлена БатуринаВиктор БатуринРоссия
 
 
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