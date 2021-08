https://ria.ru/20210809/banksy-1745013738.html

В Великобритании удалили часть арт-объекта, возможно, сделанного Бэнкси

ЛОНДОН, 9 авг — РИА Новости. Часть арт-композиции в британском городе Лоустофте (графство Саффолк), авторство которой, как полагают, принадлежит известному уличному художнику Бэнкси, была удалена, так как блокировала природный сток в парке, сообщает телеканал Sky News.По информации СМИ, инсталляция размещенная в парке Оултон-Броуда в предместье Лоустофта, представляла собой сложную композицию. Одним из элементов было изображение троих детей на заборе с надписью "We're all in the same boat"("Мы все в одной лодке"). Один из ребят смотрит вперед через подзорную трубу, второй стоит рядом с ним, направив взгляд на третьего, который наклонился, держа в руках ведро. Второй частью работы была "лодка", изготовленная из металлолома и установленная в нижней части забора. Именно она, как оказалось, стала помехой для течения воды в овраге, над которым возведен кирпичный мост.Представитель административного управления Оултон-Броуда подтвердила телеканалу, что "лодку" убрали, поскольку она перекрывала сток. Sky News также опубликовал фото рабочего, убирающего эту часть композиции. Как отмечается, Бэнкси пока не подтвердил свое авторство. Бэнкси (Banksy) — художник-загадка, провокатор и шутник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Некоторые из его произведений не раз продавали на аукционах за миллионы долларов.

