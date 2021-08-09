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В Саратовской области перевернулся автобус
В Саратовской области перевернулся автобус - РИА Новости, 09.08.2021
В Саратовской области перевернулся автобус
Автобус, ехавший из Белгорода в Саратов, перевернулся в Саратовской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T04:08
2021-08-09T05:57
происшествия
белгород
саратов
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Автобус, ехавший из Белгорода в Саратов, перевернулся в Саратовской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.ДТП произошло около 02.00 по местному времени (01.00 мск) на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска. По данным регионального глава СК, водитель автобуса, в котором находили 20 пассажиров и 2 водителя, не справился с управлением.Как сообщили РИА Новости в областной службе спасения, пострадали 13 человек, детей среди них нет. Два человека находятся в тяжелом состоянии, еще десять - в состоянии средней тяжести, все они госпитализированы. Водителю автобуса оказали медицинскую помощь, от госпитализации тот отказался.На месте происшествия работают спасатели, медики скорой помощи, сотрудники ДПС и пожарной охраны, обстоятельства происшествия устанавливаются.По факту аварии проводится проверка.
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белгород
саратов
саратовская область
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происшествия, белгород, саратов, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
04:08 09.08.2021 (обновлено: 05:57 09.08.2021)
 
В Саратовской области перевернулся автобус

Ехавший из Белгорода в Саратов автобус перевернулся в Саратовской области, есть пострадавшие

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Автобус, ехавший из Белгорода в Саратов, перевернулся в Саратовской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
ДТП произошло около 02.00 по местному времени (01.00 мск) на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска. По данным регионального глава СК, водитель автобуса, в котором находили 20 пассажиров и 2 водителя, не справился с управлением.
Как сообщили РИА Новости в областной службе спасения, пострадали 13 человек, детей среди них нет. Два человека находятся в тяжелом состоянии, еще десять - в состоянии средней тяжести, все они госпитализированы. Водителю автобуса оказали медицинскую помощь, от госпитализации тот отказался.
На месте происшествия работают спасатели, медики скорой помощи, сотрудники ДПС и пожарной охраны, обстоятельства происшествия устанавливаются.
По факту аварии проводится проверка.
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