Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210809/aviasoobschenie-1744975815.html
Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией
Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией - РИА Новости, 09.08.2021
Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией
Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией, прерванное из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T00:23
2021-08-09T00:23
туризм
доминика
бахрейн
молдавия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_c143b6458f60a3447fc8b47e0f165606.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией, прерванное из-за пандемии коронавируса.В Бахрейн можно будет летать по маршруту Москва–Манама с частотой два рейса в неделю. В Доминикану будет выполняться три рейса в неделю по маршрутам Москва – Пунта-Кана, Москва – Ла-Романа, Москва – Пуэрто-Плата. В Молдавию будет три рейса в неделю по маршруту Москва-Кишинев.Также Россия с понедельника увеличивает с одного до трех в неделю количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва-Дамаск.Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и ряда других. С августа прошлого года началось постепенное возобновление международного авиасообщения.Сейчас, помимо трех новых стран, уже разрешено летать в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Марокко, Хорватию, Албанию, Турцию, Францию, Чехию, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Северную Македонию, США, на Маврикий, Кубу, Сейшелы, Мальдивы, Мальту, Кипр и Шри-Ланку.Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, но из-за эпидемиологической обстановки снова приостановлены.
https://ria.ru/20210809/egipet-1744975615.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210806/aviasoobschenie-1744769596.html
доминика
бахрейн
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_80f28a9790cb84b4954491639707ca13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
доминика, бахрейн, молдавия, россия
00:23 09.08.2021
 
Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией

Россия с понедельника возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией

CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией, прерванное из-за пандемии коронавируса.
В Бахрейн можно будет летать по маршруту МоскваМанама с частотой два рейса в неделю. В Доминикану будет выполняться три рейса в неделю по маршрутам Москва – Пунта-Кана, Москва – Ла-Романа, Москва – Пуэрто-Плата. В Молдавию будет три рейса в неделю по маршруту Москва-Кишинев.
Также Россия с понедельника увеличивает с одного до трех в неделю количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва-Дамаск.
Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и ряда других. С августа прошлого года началось постепенное возобновление международного авиасообщения.
В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
00:21Туризм
Россия возобновляет полеты на египетские курорты
Сейчас, помимо трех новых стран, уже разрешено летать в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Марокко, Хорватию, Албанию, Турцию, Францию, Чехию, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Северную Македонию, США, на Маврикий, Кубу, Сейшелы, Мальдивы, Мальту, Кипр и Шри-Ланку.
Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, но из-за эпидемиологической обстановки снова приостановлены.
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 20:36В России
Между Сочи и Минском откроют прямое авиасообщение
 
ТуризмДоминикаБахрейнМолдавияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Каждый пятый россиянин планирует закончить работать до 55 лет
06:54Британский профессор спрогнозировал будущее коронавируса
06:49Глава ОКР заявил о триумфальном завершении Олимпиады для российских атлетов
06:47Российские олимпийцы после прилета во Внуково отправятся на Красную площадь
06:44Глава ОКР рассказал, под каким флагом и музыкой Россия выступит на ОИ-2022
06:34Россияне назвали эффективные способы борьбы с эмоциональным выгоранием
06:27Тимановская заявила, что не чувствует себя вне опасности даже в Польше
06:01Раскрыты подробности убийства двухлетней девочки в Тульской области
06:00Число пострадавших в ДТП с автобусом под Саратовом выросло до 13 человек
05:43Осужденного в России Пола Уилана освободили из ШИЗО
04:31В ДТП с автобусом под Саратовом пострадали 12 человек
04:12Россиянам рассказали, как сэкономить на бензине
04:08В Саратовской области перевернулся автобус
03:46СМИ: на украинском курорте разрисовали автомобили с российскими номерами
03:37Times выяснила, как "китайские шпионы" пытаются попасть в Британию
03:26Источник: ВМФ в 2021 году получит сразу три АПЛ
03:18Россиянам рассказали, какой подвох скрывает в себе кассовый чек
03:17Кинологи назвали самые популярные "книжные" клички собак
03:14СМИ: в Буркина-Фасо 12 силовиков погибли при нападении боевиков
03:11Хакеры стали подменять счета заказчиков вакцин, авиабилетов и лекарств
Лента новостейМолния