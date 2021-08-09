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В Сибири стартовали учения артиллеристов
В Сибири стартовали учения артиллеристов - РИА Новости, 09.08.2021
В Сибири стартовали учения артиллеристов
Более 1 тысячи военнослужащих ракетных войск и артиллерии общевойскового объединения Центрального военного округа примут участие в учениях, стартовавших на... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T12:17
2021-08-09T12:17
безопасность
армия
центральный военный округ
войска рхбз
россия
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НОВОСИБИРСК, 9 авг – РИА Новости. Более 1 тысячи военнослужащих ракетных войск и артиллерии общевойскового объединения Центрального военного округа примут участие в учениях, стартовавших на полигоне в Кемеровской области, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО."Особое внимание будет уделено совершенствованию профессиональной выучки, освоению новых способов ведения боевых действий с учетом опыта полученного в современных вооруженных конфликтах, также с артиллеристами будут проведены занятия по тактической, специальной и технической подготовке", - говорится в сообщении.В учении будут задействованы самоходные установки "Мста-С", 2С7М "Малка", гаубицы 2А65 "Мста-Б", реактивные системы залпового огня "Град". Задачи с боевой стрельбой военнослужащие будут выполнять прямой и полупрямой наводкой с закрытых позиций с применением различных типов боеприпасов по одиночным и групповым целям."Кроме того, при выполнении огневых задач будут задействованы расчеты беспилотных летательных аппаратов "Застава", "Орлан-10" и средства инструментальной артиллерийской разведки", - сообщили в ЦВО.В учении принимают участие более 1 тысячи военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.
https://ria.ru/20210805/oruzhie-1744489738.html
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безопасность, армия, центральный военный округ, войска рхбз, россия
12:17 09.08.2021
 
В Сибири стартовали учения артиллеристов

ЦВО: военное учение с участием более тысячи артиллеристов стартовало в Сибири

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий подготавливает гаубицу к боевым стрельбам
Военнослужащий подготавливает гаубицу к боевым стрельбам - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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НОВОСИБИРСК, 9 авг – РИА Новости. Более 1 тысячи военнослужащих ракетных войск и артиллерии общевойскового объединения Центрального военного округа примут участие в учениях, стартовавших на полигоне в Кемеровской области, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.
"Особое внимание будет уделено совершенствованию профессиональной выучки, освоению новых способов ведения боевых действий с учетом опыта полученного в современных вооруженных конфликтах, также с артиллеристами будут проведены занятия по тактической, специальной и технической подготовке", - говорится в сообщении.
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В учении будут задействованы самоходные установки "Мста-С", 2С7М "Малка", гаубицы 2А65 "Мста-Б", реактивные системы залпового огня "Град". Задачи с боевой стрельбой военнослужащие будут выполнять прямой и полупрямой наводкой с закрытых позиций с применением различных типов боеприпасов по одиночным и групповым целям.
"Кроме того, при выполнении огневых задач будут задействованы расчеты беспилотных летательных аппаратов "Застава", "Орлан-10" и средства инструментальной артиллерийской разведки", - сообщили в ЦВО.
В учении принимают участие более 1 тысячи военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.
Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.
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