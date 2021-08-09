https://ria.ru/20210809/artilleriya-1745019888.html

В Сибири стартовали учения артиллеристов

В Сибири стартовали учения артиллеристов - РИА Новости, 09.08.2021

В Сибири стартовали учения артиллеристов

Более 1 тысячи военнослужащих ракетных войск и артиллерии общевойскового объединения Центрального военного округа примут участие в учениях, стартовавших на... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T12:17

2021-08-09T12:17

2021-08-09T12:17

безопасность

армия

центральный военный округ

войска рхбз

россия

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НОВОСИБИРСК, 9 авг – РИА Новости. Более 1 тысячи военнослужащих ракетных войск и артиллерии общевойскового объединения Центрального военного округа примут участие в учениях, стартовавших на полигоне в Кемеровской области, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО."Особое внимание будет уделено совершенствованию профессиональной выучки, освоению новых способов ведения боевых действий с учетом опыта полученного в современных вооруженных конфликтах, также с артиллеристами будут проведены занятия по тактической, специальной и технической подготовке", - говорится в сообщении.В учении будут задействованы самоходные установки "Мста-С", 2С7М "Малка", гаубицы 2А65 "Мста-Б", реактивные системы залпового огня "Град". Задачи с боевой стрельбой военнослужащие будут выполнять прямой и полупрямой наводкой с закрытых позиций с применением различных типов боеприпасов по одиночным и групповым целям."Кроме того, при выполнении огневых задач будут задействованы расчеты беспилотных летательных аппаратов "Застава", "Орлан-10" и средства инструментальной артиллерийской разведки", - сообщили в ЦВО.В учении принимают участие более 1 тысячи военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

https://ria.ru/20210805/oruzhie-1744489738.html

https://ria.ru/20201119/artilleriya-1585211723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, армия, центральный военный округ, войска рхбз, россия