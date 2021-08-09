https://ria.ru/20210809/arest-1745077924.html

Суд продлил арест мужчине, застрелившему двух приставов в Сочи

Суд продлил арест мужчине, застрелившему двух приставов в Сочи - РИА Новости, 09.08.2021

Суд продлил арест мужчине, застрелившему двух приставов в Сочи

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 8 ноября срок содержания под стражей Вартану Кочьяну, который в начале июня застрелил двух приставов при... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:46

2021-08-09T16:46

2021-08-09T16:46

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

сочи

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 8 ноября срок содержания под стражей Вартану Кочьяну, который в начале июня застрелил двух приставов при исполнении решения суда о сносе самостроя в Сочи, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.Утром 9 июня в Адлерском районе на улице Просвещения собственник самовольного строения Вартан Кочьян, не желающий покидать здание, застрелил двоих приставов при исполнении, которые скончались на месте. Против 60-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело."Ленинским районным судом продлена мера пресечения Кочьяну Вартану Михайловичу. Срок содержания под стражей продлен по 8 ноября 2021 года включительно", - сказал представитель пресс-службы, не уточнив, почему ходатайство следствия о продлении меры пресечения рассматривалось в суде Ростова-на-Дону.

https://ria.ru/20210724/ubiystvo-1742681630.html

ростов-на-дону

ростовская область

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, сочи