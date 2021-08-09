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Суд продлил арест мужчине, застрелившему двух приставов в Сочи
Суд продлил арест мужчине, застрелившему двух приставов в Сочи - РИА Новости, 09.08.2021
Суд продлил арест мужчине, застрелившему двух приставов в Сочи
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 8 ноября срок содержания под стражей Вартану Кочьяну, который в начале июня застрелил двух приставов при... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:46
2021-08-09T16:46
2021-08-09T16:46
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
сочи
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 8 ноября срок содержания под стражей Вартану Кочьяну, который в начале июня застрелил двух приставов при исполнении решения суда о сносе самостроя в Сочи, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.Утром 9 июня в Адлерском районе на улице Просвещения собственник самовольного строения Вартан Кочьян, не желающий покидать здание, застрелил двоих приставов при исполнении, которые скончались на месте. Против 60-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело."Ленинским районным судом продлена мера пресечения Кочьяну Вартану Михайловичу. Срок содержания под стражей продлен по 8 ноября 2021 года включительно", - сказал представитель пресс-службы, не уточнив, почему ходатайство следствия о продлении меры пресечения рассматривалось в суде Ростова-на-Дону.
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, сочи
Суд продлил арест мужчине, застрелившему двух приставов в Сочи
Суд продлил арест мужчине, застрелившему двух приставов в Сочи, до 8 ноября